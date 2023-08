Vorsicht bei heißen Börsentipps

Im Juni rückten 175 Ermittler von Bundeskriminalamt und Staatsanwaltschaft aus und durchsuchten europaweit 21 Objekte des Immobilienkonzerns Adler Group. Neben dem Vorwurf der Untreue und der Bilanzfälschung hegen die Fahnder den Verdacht der Marktmanipulation. Letztere liegt vor, wenn Marktteilnehmer gezielt falsche oder irreführende Angaben über für die Bewertung entscheidende Umstände machen und damit irreführende Signale geben, die den Börsen– oder Marktpreis der betroffenen Wertpapiere beeinflussen können. Als typisches Beispiel gelten Aktiengesellschaften, die überhöhte Umsätze oder Gewinne angeben, um die Kurse ihrer Aktien positiv zu beeinflussen.

Verboten ist es auch, Aktien gegenüber den Anlegern zu bewerben, ohne auf bestehende Interessenkonflikte konkret hinzuweisen. Dann redet man vom sogenannten Scalping. Dies liegt dann vor, wenn die Aktientipps in Wahrheit nur den Tippgebern dazu dienen, die eigenen Bestände gewinnbringend zu verkaufen. Wenn man also als Privatanleger einen „heißen“ Anlagetipp erhalten hat, gilt es vorsichtig zu sein. In den vergangenen Jahren wurden viele Unternehmen einzig zu dem Zweck gegründet, an das Geld von Anlegern zu gelangen, heißt es bei der Wertpapieraufsicht, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Doch auch die Aktienkurse seriöser Unternehmen können durch unlautere Kaufempfehlungen manipuliert werden. Wenn man unaufgefordert angerufen wird oder einen Börsenbrief mit „tollen Tipps“ erhalten hat, sollte man vorsichtig sein. „Oft sind dies Anzeichen für unseriöses Geschäftsgebaren“, weiß man bei der BaFin. Daher gilt es, sich auch nicht von Namen oder Berufsbezeichnungen der Bewerber beeindrucken zu lassen. Auch sollte man diesen Aktientipps nicht unkritisch folgen, sondern sich aus weiteren Quellen informieren. Sollte man tatsächlich Anhaltspunkte dafür haben, dass jemand gegen das Verbot der Marktmanipulation oder gegen das Verbot des Insiderhandels verstoßen hat, sollte man dies der Hinweisgeberstelle der Bafin melden.

Insiderhandel liegt dann vor, wenn Personen Kenntnis von einer Insiderinformation haben und aufgrund dieses Wissens Papiere des betroffenen Unternehmens erwerben oder veräußern, um sich so einen wirtschaftlichen Sondervorteil zu verschaffen. Eine Insiderinformation ist jede nicht öffentlich bekannte Tatsache, die geeignet ist, im Falle ihres Bekanntwerdens den Börsenkurs erheblich zu beeinflussen, und somit einen erheblichen Kauf– oder Verkaufsanreiz auf den Anleger ausübt. Dies ist dann der Fall, wenn etwa ein Mitarbeiter einer kurz vor der Insolvenz stehenden AG alle Aktien des Unternehmens in seinem Besitz veräußert, bevor die schlechte finanzielle Lage des Unternehmens bekannt wird und die Kurse fallen. Oder die AG hat gerade einen lukrativen Großauftrag erhalten und der Mitarbeiter kauft Aktien des Unternehmens, weil er weiß, dass die Kurse steigen werden, sobald der Großauftrag öffentlich wird.

Auch sogenannte „Wash–Trades“ oder „In–sich–Geschäfte“ zählen zur Marktmanipulation. Dabei steht die gleiche Person sowohl auf der Kauf– als auch der Verkaufsseite der Transaktion. Es kommt bei dem Wertpapiergeschäft zu keinem Wechsel des wirtschaftlichen Eigentümers. Typischerweise werden fast gleichzeitig eine Order und eine gegenläufige Order (Verkauf und Kauf) für dasselbe Wertpapier an derselben Börse aufgegeben. Diese Orders können dann — insbesondere bei identischen Limiten — gegeneinander ausgeführt werden. Dies kann über das gleiche Depot oder über zwei unterschiedliche Depots erfolgen.

Grundsätzlich ebenso verboten sind „Pre–Arragend Trades“, bei denen sich zwei oder mehrere Personen beim Verkaufs– und Kaufauftrag mit im Wesentlichen gleichen Stückzahlen und Preisen vorher absprechen. Typischerweise erfolgten Verkauf und Kauf fast gleichzeitig. Als abgesprochen gelten auch Geschäfte, die mittels Depot–Vollmacht, zum Beispiel über das Depot von Ehepartnern, Kindern, Eltern oder Freunden abgewickelt werden. Wer durch verbotene Geschäftspraktiken Geld verloren hat, kann eventuell Schadensersatzansprüche geltend machen. Hierfür sind die Zivilgerichte zuständig. Bevor man Klage erhebt, sollte man sich aber anwaltlich beraten lassen.