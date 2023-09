Vorfahrt China

Zum Abschluss der IAA Mobility in München bestimmen die Klimaaktivisten die Nachrichten. Blockierte Straßen, ein besetztes Haus, Schlagstockeinsätze — die größte Leistungsschau der Autoindustrie in Europa endet mit unschönen Bildern. Das lenkt von einer der wesentlichen Erkenntnisse dieser IAA ab: Chinesische Hersteller sind eine ernste Gefahr für Deutschlands wichtigste Branche und damit für zehntausende Arbeitsplätze.

Jahrelang wurden Chinas Hersteller belächelt, schlechte Technik, schwache Qualität, gewöhnungsbedürftiges Design. Und dann die Namen, Build your Dreams etwa. Inzwischen baut das auf BYD abgekürzte Unternehmen überzeugende E–Autos, hat VW, lange Marktführer in China, überholt. Das Land ist der größte Automarkt der Welt — mit entsprechenden Gewinnchancen. Mit dem Geld kann dann Expansion finanziert werden — auch nach Deutschland. BYD denkt darüber nach, auch in der Bundesrepublik zu produzieren. Es lockt vor allem das Ingenieurswissen.

Deutsche Hersteller haben lange auf Verbrenner gesetzt

Die Hersteller aus Fernost, das hat diese IAA gezeigt, bauen die Autos der Stunde: Elektrofahrzeuge — auch kleine — in passabler Qualität und zu einem guten Preis. Und sie sind sofort lieferbar. Die Nachfrage steigt.

Die deutschen Hersteller haben lange auf Verbrenner gesetzt, den sie perfektioniert haben. Jetzt hängen sie hinterher, kämpfen mit Software–Problemen und hohen Kosten. Der chinesische Markt hat sich bereits gegen die Fahrzeuge entschieden, unterstützt von der Politik. Deren klare Hilfe in Europa fehlt eher. Auf der IAA in München waren übrigens einige interessante Elektro–Fahrzeuge aus Deutschland zu sehen — symptomatisch: Man kann sie noch nicht kaufen.