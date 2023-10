Im Rennen um Marktanteile beim Multi-Milliarden-Geschäft mit Medikamenten gegen Übergewicht hofft auch Boehringer Ingelheim auf Erfolge. Das ließ der für Biberach zuständige Standortleiter Fridtjof Traulsen (Foto: Andreas Reeg) am Donnerstag durchblicken. Man habe ein vielversprechendes Mittel gegen Fettleibigkeit in der klinischen Phase zwei, sagte Traulsen.

Boehringer Ingelheim entwickelt das Mittel gemeinsam mit dem dänischen Unternehmen Zealand Pharma. Mitte des Jahres veröffentlichte Studienergebnisse zeigten eine Reduktion des Körpergewichts der Probanden um fast 19 Prozent.

Neuer Trend: Medikamente gegen Übergewicht

Medikamente gegen Übergewicht (Adipositas) sind ein neuer Trend in der Pharmabranche. Denn weltweit steigt die Zahl stark übergewichtiger Patienten. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind 650 Millionen Menschen krankhaft fettleibig. Tendenz steigend. In Deutschland gilt jeder zweite Erwachsene als adipös. Mediziner sprechen bereits von einer „neuen Pandemie“. Das verspricht gute Geschäfte.

Wettbewerber von Boehringer Ingelheim wie der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk oder Eli Lilly aus den USA machen diese Geschäfte bereits. Bis auch im rheinland-pfälzischen Ingelheim die Kassen klingeln, dürften hingegen noch einige Jahre vergehen: Denn vor einer möglichen Markteinführung steht noch eine weitere Test- und die anschließende Zulassungsphase an.

„Höchst innovativ unterwegs“

Deutschland-Chefin Sabine Nikolaus ficht dieser Rückstand nicht an. Denn in anderen Bereichen der Humanmedizin ist Boehringer Ingelheim nach eigener Einschätzung höchst innovativ unterwegs. „Wir haben eine Pipeline, die ihresgleichen sucht“, sagte Nikolaus am Donnerstag anlässlich des traditionellen Herbst-Pressegesprächs des Pharmakonzerns. Das verspreche eine bessere Zukunft für viele Millionen Patienten. Mit Pipeline ist im Fachjargon die Anzahl an Medikamentenkandidaten gemeint, die ein Unternehmen in der Entwicklung hat.

Boehringer Ingelheim konzentriert sich in der Humanmedizin, mit der rund drei Viertel der Umsatzerlöse erzielt werden, auf sechs Therapiegebiete, darunter Herz-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Immunologie, Atemwegserkrankungen, Onkologie sowie Erkrankungen der Netzhaut. Bis zum Ende des Jahrzehnts strebt das Unternehmen, das seit seiner Gründung 1885 in Familienbesitz ist, mehr als 30 medizinische Zulassungen an.

„Therapiedurchbruch“ in den USA

In vier dieser Forschungsfelder hat Boehringer für Medikamentenkandidaten den Titel „Therapiedurchbruch“ von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA erhalten. Damit bewertet die FDA Medikamente, denen sie einen erheblichen Behandlungsfortschritt zubilligt. „Darauf sind wir stolz, das fordert uns aber auch“, sagte Traulsen, der zum Jahreswechsel Sabine Nikolaus an der Spitze von Boehringer Ingelheim Deutschland beerbt.

Besonders heraus hob der Biberacher Standortleiter Fortschritte in der Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Lungenfibrose und bei psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie ‐ laut Traulsen ein „unglaublich schwieriges Forschungsfeld“. Jahrzehntelange habe man Menschen mit einer psychischen Erkrankung ausschließlich aufgrund ihrer Symptome diagnostiziert und behandelt. Nun sei man kurz davor, auch die biologischen Ursachen zu entschlüsseln und habe vielversprechende Wirkstoffe in der klinischen Entwicklung.

Klares Bekenntnis zum Standort Deutschland

Der Aufwand, den Boehringer Ingelheim dafür betreibt, ist groß. Rund ein Viertel der Umsatzerlöse, die im Bereich Humanpharmazeutika erwirtschaftet werden (9,6 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2023), steckt das Unternehmen in die Forschung und Entwicklung. Der größte Teil davon fließt nach Deutschland, speziell nach Biberach, dem größten Forschungs- und Entwicklungsstandort, wo der Pharmakonzern inzwischen mehr als 7500 Menschen beschäftigt.

Das ist als klares Bekenntnis zum Standort Deutschland zu verstehen und bemerkenswert ‐ denn die Bundesrepublik glänzt bei den Rahmenbedingungen für forschende Pharmaunternehmen im internationalen Vergleich nicht mit Bestnoten. Boehringer Ingelheim und andere Branchenvertreter haben das immer wieder kritisiert. Mit den länger werdenden Listen nicht lieferbarer Arzneimittel und drohender Versorgungsengpässe scheint man damit in Berlin inzwischen durchzudringen.

„Schlüsselsektor der deutschen Volkswirtschaft“

Vor einigen Wochen kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein Gesetz an, das die Produktionsbedingungen aber auch die Forschung in Deutschland verbessern soll. Der Standort, so der SPD-Minister, habe schleichend an Attraktivität verloren. Diese Entwicklung müsse gestoppt werden.

Münden soll das ganze in eine Pharmastrategie, die einen schnelleren Zugang zu innovativen Arzneimitteln, mehr Liefersicherheit, ein investitionsfreudigeres Umfeld und weniger Abhängigkeit sicherstellt. Die Pharma-branche, so heißt es in dem Strategiepapier, wird als „Schlüsselsektor der deutschen Volkswirtschaft“ gesehen. Im Detail geht es um Zuschüsse zu Investitionen, Vereinfachungen bei klinischen Studien oder die Nutzung von Gesundheitsdaten.

In der Branche nimmt man den Sinneswandel auf Bundesebene erfreut zur Kenntnis ‐ auch wenn noch nichts beschlossene Sache ist. „Wir hegen große Hoffnung, dass daraus etwas wird“, gab sich Boehringer-Ingelheim-Managerin Nikolaus beim Pressegespräch aber optimistisch. Ohne Optimismus, so die aus Radolfzell am Bodensee stammende Landeschefin, die Ende Dezember nach 28 Jahren bei Boehringer in den Ruhestand geht, könne man als forschendes Pharmaunternehmen schließlich nicht überleben.