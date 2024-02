Voith Hydro schließt Produktion in Heidenheim

Der Technologiekonzern Voith will die Fertigung von Wasserkraftkomponenten am Hauptsitz in Heidenheim schließen und ins österreichische St. Pölten verlagern. Das teilte das Familienunternehmen am Mittwoch mit. Mit der Verlagerung soll die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Sparte Voith Hydro in Europa verbessert werden, hieß es als Begründung.

Während in St. Pölten die Produktion von Wasserkraftkomponenten konzentriert werden soll, fokussiert sich der Standort Heidenheim fortan auf das Service-Geschäft und bleibt Hauptsitz des Konzernbereichs. Dies seien nach reiflicher Überlegung die richtigen Schritte, um beide Standorte zukunftssicher aufzustellen, sagte Andreas Wellmann, Europa-Chef von Voith Hydro.

Die geplanten Maßnahmen betreffen rund 70 Mitarbeiter in Heidenheim. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben. Soweit möglich sollen den Betroffenen alternative Beschäftigungsmöglichkeiten bei Voith Hydro oder in anderen Konzernbereichen angeboten werden.