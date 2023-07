Vier unbequeme Wahrheiten zum Thema ausländische Fachkräfte

Ohne eine massive Zunahme der Einwanderung in den Arbeitsmarkt wird sich der Wohlstandsverlust in Deutschland nicht aufhalten lassen. Damit das Land dies verkraftet, braucht es vor allem eines: Ehrlichkeit.

Der demografisch bedingte Fachkräftemangel stellt in den kommenden Jahren eines der zentralen Probleme für die Wirtschaft und die sozialen Sicherungssysteme der Bundesrepublik dar. Um Wohlstandsverluste zu verhindern, benötigt Deutschland nach Expertenschätzungen eine mittelfristige, jährliche Nettozuwanderung von 400.000 bis 1,8 Millionen Personen. Selbst im optimistischsten Szenario ist dies eine immense Herausforderung. Dieser Kraftakt wird erschwert durch eine gesellschaftliche Polarisierung und ideologische Grabenkämpfe, in denen das romantisch–verklärende Rettersyndrom der Willkommenskulturellen auf die inhuman–wirtschaftssuizidalen Abschottungsfantasien von Berufsxenophoben trifft.

Dabei sind die meisten Bürger weit von diesen radikalen Polen entfernt. Die große Mehrheit will offen, ehrlich und ideologiefrei über Einwanderung sprechen. Und sie will dabei weder von moralisierenden Tagträumern noch von fremdenfeindlichen Propagandisten an der Nase herum geführt werden. Und das ist ihr gutes Recht. Denn zur Wahrheit gehört, dass sich die Bundesrepublik durch Migration verändert hat und verändern wird. Und zur Wahrheit gehört auch, dass der soziale Frieden in Deutschland bedroht ist, wenn das Zusammenspiel von Einwanderung und Arbeitsmarkt scheitert. Also: Worüber würden wir sprechen, wenn wir offen und ehrlich wären?

1. Zukünftige Einwanderung kommt aus Asien und Afrika, nicht aus Osteuropa

Erstens würden wir darüber sprechen, dass die Einwanderung in den Arbeitsmarkt zukünftig nicht mehr hauptsächlich aus Osteuropa, sondern aus Asien und Afrika kommt. Seit den EU–Osterweiterungen in den Jahren 2004 und 2007 und der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Union ist die Zahl osteuropäischer Arbeitskräfte in Deutschland stark angestiegen. Im Jahr 2021 lebten laut Ausländerzentralregister beispielsweise jeweils knapp 900.000 Personen aus Polen und Rumänien und jeweils rund 430.000 Personen aus Kroatien und Bulgarien in der Bundesrepublik. Allein im Jahr 2021 kamen 380.000 neue Arbeitskräfte aus Polen und 271.000 aus Rumänien nach Deutschland. Gleichzeitig erfasste das Ausländerzentralregister Ende 2021 nur gut 295.000 Nicht–EU–Bürger, die eine befristete Aufenthaltserlaubnis für eine Erwerbstätigkeit hatten.

In den kommenden Jahren werden sich diese Verhältnisse umkehren. Denn der demografische Wandel beschränkt sich nicht auf die Bundesrepublik. Das Durchschnittsalter in Deutschland im Jahr 2021 betrug laut Statistischem Bundesamt 44,7 Jahre. Bulgarien hat diese Marke bereits im Jahr 2022 erreicht, Polen und Rumänien werden sie spätestens in den frühen 2030ern durchbrechen, wie Berechnungen der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen (UN DESA) zeigen. Gleichzeitig steigen Wirtschaftskraft und Lebensstandard, so dass weniger hochqualifizierte Fachkräfte diese Länder verlassen wollen. Zum Vergleich: Das Durchschnittsalter in Ghana beträgt 20,5 Jahre, auf den Philippinen 25, in Indien 28,2 und in Syrien 22,2 Jahre. Außer Indien wird laut UN DESA keines dieser Länder im Jahr 2050 die Schallmauer von 35 Jahren erreicht haben, die Deutschland bereits 100 Jahre vorher, nämlich im Jahr 1950, durchbrach. All dies bedeutet: Die Arbeitskräfte der Zukunft kommen nicht mehr aus Osteuropa, sondern aus Asien und Afrika.

2. Fluchtmigration kann das Fachkräfteproblem nicht lösen

Zweitens würden wir darüber sprechen, dass die Fachkräftelücke in Deutschland nicht durch Fluchtmigration geschlossen werden kann. Zum einen fehlen die fachlichen Qualifikationen, um die Pensionierungswelle der Baby–Boomer zu kompensieren: Laut Bundesagentur für Arbeit hatten im Oktober 2021 unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lediglich acht Prozent der Deutschen keinen Berufsabschluss, aber 24 Prozent der Beschäftigten mit ausländischer Staatsbürgerschaft und 43 Prozent der Beschäftigten aus den asiatischen und afrikanischen Asylherkunftsländern. Das Verhältnis könnte tatsächlich noch negativer ausfallen, da rund ein Viertel der befragten Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft keine Angaben zu ihrem Bildungshintergrund machte.

Zum anderen gelingt es, wenn überhaupt, nur sehr schleppend, Flüchtlinge aus den wichtigsten Asylherkunftsländern (Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Eritrea, Pakistan, Somalia und Nigeria) in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Nach Auskunft der Arbeitsagentur lag die Beschäftigungsquote von Asylbewerbern aus diesen Staaten im Jahr 2022 bei lediglich 41,4 Prozent, während 46,9 Prozent Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II empfingen. Auf der positiven Seite ist zu vermerken, dass die Beschäftigungsquote kontinuierlich ansteigt: Im Jahr 2016 lag sie noch bei 15,5 Prozent.

All dies bedeutet nicht, dass Flüchtlingszuwanderung unter wirtschaftlichen statt humanitären Aspekten beurteilt werden sollte. Vielmehr müssen Fluchtmigration und Arbeitsmigration klar voneinander getrennt werden, damit diesbezüglich keine falschen Hoffnungen entstehen.

3. Deutschland integriert generell schlecht in den Arbeitsmarkt

Drittens würden wir darüber sprechen, dass wir auch bei der Arbeitsmarktintegration von hochqualifizierten Fachkräften nicht sonderlich erfolgreich sind. Zum Beispiel ist das Ausbildungsniveau der vor Kriegsbeginn nach Deutschland eingewanderten Ukrainer formal sehr hoch: 50 Prozent aller schon länger in Deutschland lebenden Ukrainer haben einen Hochschulabschluss, weitere 14 Prozent einen betrieblichen Berufsabschluss oder eine ähnliche Ausbildung, wie Zahlen der Kreditanstalt für Wiederaufbau zeigen.

Trotzdem dauert es lange, bis ukrainische Zuwanderer in Jobs kommen: Unter den 15– bis 64–jährigen Ukrainern gelang innerhalb der ersten zwei Jahre in Deutschland nur einem Drittel der Einstieg ins Berufsleben, nach zehn Jahren war mehr als die Hälfte von ihnen berufstätig. Trotz ihres im Vergleich zur deutschen Bevölkerung höheren Bildungsniveaus übten 30 Prozent aller ukrainischen Berufstätigen lediglich Helfertätigkeiten aus.

Auch die Integration ausländischer Frauen in den Arbeitsmarkt müsste sich verbessern. Die in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegene Erwerbsquote von Frauen ist für die Bekämpfung des Fachkräftemangels nämlich von zentraler Bedeutung. Allerdings haben ausländische Frauen eine um bis zu 20 Prozentpunkte niedrigere Erwerbsquote als deutsche Frauen, wie das Institut für Arbeitsmarkt– und Berufsforschung in Nürnberg im Jahr 2021 feststellte. Mit einem wachsenden Anteil ausländischer Frauen an der Gesamtbevölkerung könnte deshalb auch die Frauen–Erwerbsquote stagnieren oder sinken.

4. Deutschland hat insgesamt an Attraktivität verloren

Viertens würden wir darüber sprechen, dass Deutschland für hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland an Attraktivität eingebüßt hat. Dies ist nicht die subjektive Selbsteinschätzung einer dauernörgelnden deutschen Bevölkerung, die erfolglos auf pünktliche Züge, gefahrlos befahrbare Autobahnen oder flächendeckendes Internet pocht. Erhebungen unter ausländischen Fachkräften wie die „Expat Insider“-Umfrage der Organisation „Internations“ zeigen, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Einwanderungsländern wenig attraktiv ist.

Hier spielen nicht nur die ausufernde Bürokratie, hohe Lebenshaltungskosten, Wohnungsnot und die mangelhafte Infrastruktur vor allem im digitalen Bereich eine Rolle, sondern auch die für Mittel– bis Gutverdiener sträflich hohen Steuern und Sozialabgaben. Warum sollte eine hochqualifizierte Fachkraft für eine ungenügende Infrastruktur 50 Prozent Steuern und Sozialabgaben in Deutschland zahlen, wenn sie beim selben Bruttogehalt in den USA, in England oder auch in Kanada teilweise nur mit der Hälfte belastet wird?

Die mangelnde Attraktivität der Bundesrepublik erstreckt sich bis weit ins Privatleben der Einwanderer. In der aktuellen „Expat Insider“-Umfrage unter knapp 12.000 ausländischen Fachkräften aus 177 Ländern belegt Deutschland unter 52 Nationen den letzten Platz in puncto „Eingewöhnung“. Viele Befragte bemängelten, dass die vielbeschworene Willkommenskultur in Deutschland vor allem ein Lippenbekenntnis sei. So würden selbst hochgebildete Ausländer bei sprachlichen Schwierigkeiten schlecht behandelt, Freundschaften mit Deutschen sowie eine generelle Integration ins gesellschaftliche und kulturelle Leben stellten für viele Eingewanderte hohe Hürden dar.

Dies sind nur vier von vielen unbequemen Wahrheiten, die offen und ehrlich diskutiert werden müssen, um das Fachkräfteproblem politisch zu lösen und gesellschaftlich zu stemmen. Die Liste der Herausforderungen für die kommenden Jahre ist lang. Eine Tabuisierung der Realität lässt sie uns nicht leichter abarbeiten.