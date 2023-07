Viele Leute wollen länger arbeiten

Die Menschen in Deutschland sollen länger arbeiten, um den Arbeitskräftemangel abzumildern. Auch wenn man schon Rentner ist, soll nebenher möglichst noch ein Job erledigt werden. So will es die Bundesregierung — und sie hat dafür auch die Grenze für den Zuverdienst zur Rente aufgehoben.

Doch nicht für alle, wie Ellen Borstelmann erfahren musste. Die Hamburger Rentnerin muss etwas dazu verdienen, weil ihre eigene Rente zusammen mit ihrer Witwenrente nicht ausreicht. 520 Euro wollte sie dazu verdienen. Dann kam das böse Erwachen. Denn für die Witwenrente ist die Zuverdienstgrenze nicht aufgehoben worden. Sie wird auf das Arbeitseinkommen angerechnet. „Da bleiben nur 260 Euro übrig“, sagt sie. Das sei diskriminierend. „Ich will doch nur das Geld, für das ich arbeite“, kritisiert sie die Regel als ungerecht.

Erst nach etlichen erfolglosen Bewerbungen bei Berliner Behörden hatte kürzlich ein arbeitsloser Mathematiker Erfolg. Obwohl eher überqualifiziert und die Ämter chronisch unterbesetzt, dauerte die Jobsuche lange. Er vermutet, dass sein Alter von über 60 Jahren Personalverantwortliche abschreckte. Beweisen lässt sich das nicht. Doch immer wieder berichten Arbeitnehmer, dass sie aufgrund ihres Alters nicht mehr eingestellt werden.

Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt

Die Kommunen bestreiten eine Benachteiligung der Älteren. „Insbesondere in den handwerklich–technischen Berufen stellen die Kommunen auch erfahrene Arbeitnehmer ein, um den Bedarf zu decken“, versichert der Städte und Gemeindebund und fordert mehr Anreize für potenzielle Bewerber. „Man sollte über Anpassungen im Renten– und Steuerrecht nachdenken“, regt der Verband an.

Selten ist Diskriminierung nicht. Von den fast 9000 Anfragen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes im vergangenen Jahr befasste sich jede zehnte mit einer Benachteiligung aufgrund des Alters. Auf eine Diskriminierung am Arbeitsmarkt entfiel der größte Teil der Beschwerden. Dabei verstößt dies gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Eine Studie der Behörde vom vergangenen Winter belegt weit verbreitete negative Urteile gegen Ältere. Mehr als die Hälfte der Befragten sagten, dass ältere Menschen nichts Entscheidendes mehr zum gesellschaftlichen Fortschritt beitrügen. Jeder zweite sprach sich für eine Regel aus, die über 70–Jährigen politische Ämter verbietet. „Klischees und Stereotype über älter Menschen sind fest verwurzelt“, warnt die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman.

Mit einer Reform des Gesetzes will Ataman bestehenden Lücken im Schutz von ungerechtfertigten Benachteiligungen schließen. „Die Möglichkeit, Mindest– oder Höchstanforderungen an das Alter von Beschäftigten zu stellen, sollte gestrichen werden“, heißt es in Atamans Reformvorschlag. Schon jetzt sind manche Einschränkungen, die einzelne Altersgruppen ausschließen, in Stellenanzeigen verboten, zum Beispiel die gezielte Suche nach Beschäftigten zwischen 25 und 35 Jahren.

Ältere wurden gezielt ausgemustert

In den vergangenen Jahrzehnten haben Betriebe auch gezielt ältere Beschäftigte ausgemustert. Sie waren nach langer Betriebszugehörigkeit auch die teuersten Mitarbeiter. Mit Regelungen zum vorzeitigen Ruhestand wurde den Betroffenen der Ausstieg schmackhaft gemacht. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet, weil allerorten Arbeitskräfte fehlen, viele Ältere noch fit genug sind und wohl auch, weil zumindest ein paar Euro zusätzlich zur Rente für ein auskömmliches Leben wichtiger geworden sind. Und doch verändert sich nach Beobachtung des Institut für Arbeitsmarkt– und Berufsforschung (IAB) die Beschäftigungslage älterer Arbeitnehmer erheblich. „Im Jahr 2000 waren zehn Prozent der 60 bis 64–jährigen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, heute sind es 50 Prozent“, erläutert IAB–Forscher Enzo Weber. Die Jobchancen von über 55–Jährigen lägen zwar deutlich unter denen von jüngeren Arbeitslosen, hätten aber stark zugenommen. „Betriebe versuchen öfter, rentenberechtigte Mitarbeiter noch zu halten“, sagt der Experte.

Aber es gibt auch noch Hindernisse bei der Beschäftigung von Rentnern, wie nicht nur das Beispiel der Hamburgerin zeigt. Aktuell gilt bei Neueinstellungen von Rentnern, dass sie unbefristet oder sachgrundlos maximal zwei Jahre lang angestellt werden müssen. Weber fordert daher weitere Möglichkeiten zur befristeten Beschäftigung. Eine weitere Bremse bei der Beschäftigung Älterer sieht das IAB in den Regel für Bürgergeldempfänger. Sie müssen sogar in Rente gehen, sobald sie 35 Versicherungsjahre erreicht haben. „Der Renteneintritt schadet den Betroffen und der Wirtschaft“, stellt Weber fest. Denn diese Gruppe fällt damit aus der Vermittlung der Arbeitsagentur heraus und steht dem Arbeitsmarkt praktisch nicht mehr zur Verfügung.

Grund für die frühe Verrentung sind die Regelungen beim Bürgergeld. Es wird nur gewährt, wenn Betroffene keine andere Möglichkeit zur Deckung ihrer Lebenshaltungskosten haben. Da sie Rente beziehen können, geht diese Finanzierung vor.