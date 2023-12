Vertrauen in eigene vier Wände als Altersvorsorge gesunken

Umfrage

Vertrauen in eigene vier Wände als Altersvorsorge gesunken

Hannover / Lesedauer: 1 min

In der Rangfolge der vertrauenswürdigsten Vorsorgeformen bleibt das Eigenheim trotz des Rückgangs aber an erster Stelle. (Foto: Jan Woitas/dpa )

Ein Eigenheim und die Altersvorsorge ist gesichert? So einfach ist für viele Menschen in Deutschland die Rechnung einer Studie zufolge nicht mehr. Besonders gering ist das Vertrauen in einer Altersgruppe.

Veröffentlicht: 13.12.2023, 10:28 Von: Deutsche Presse-Agentur