Energie

Vergleichsportal: Heizsaison für Kunden günstiger

Heidelberg / Lesedauer: 2 min

Gaskunden mussten laut Verivox noch nie zuvor so viel für ein warmes Zuhause zahlen wie im Winter 2022/2023. (Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa )

Wer in diesen Tagen auf die jüngste Heizkostenabrechnung wartet, kann aufatmen: So teuer wie in der Wintersaison 2022/23 dürfte es nicht werden. Im Zehnjahresvergleich sieht das anders aus.