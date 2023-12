Verdi will 12,5 Prozent mehr für Lufthansa-Bodenpersonal

Frankfurt/Main / Lesedauer: 1 min

Eine Mitarbeiterin der Lufthansa bereitet an einem Gate am Flughafen München das Boarding für einen Flug vor. Verdi fordert mehr Geld für das Bodenpersonal. (Archivbild) (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Die Lufthansa fliegt wieder auf Gewinnkurs. In den demnächst beginnenden Tarifverhandlungen will Verdi für die Beschäftigten am Boden einen Teil des Kuchens sichern.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 11:47 Von: Deutsche Presse-Agentur