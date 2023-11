Arbeitsbedingungen

Verdi ruft zum Black Friday zu Warnstreik bei Amazon auf

Streikende stehen mit Fahnen von Verdi vor einem Verteilzentrum des Online-Händlers Amazon in Leipzig. (Archivbild) (Foto: Jan Woitas/dpa )

An fünf von 20 Amazon-Standorten in Deutschland wollen Mitarbeiter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Warnstreik gehen. Was die Gewerkschaft damit erreichen will.

Veröffentlicht: 23.11.2023