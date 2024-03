Verdi ruft auch am Freitag zu Warnstreiks an Flughäfen auf

Streiks

Hannover/Berlin / Lesedauer: 1 min

Ein Warnstreik des Sicherheitspersonals führt am Donnerstag und Freitag zu Einschränkungen an vielen deutschen Flughäfen. (Foto: Christian Charisius/dpa )

Die Streikwellen im Flugverkehr in Deutschland ebben nicht ab - im Gegenteil. Nach einem weiteren Ausstand am Donnerstag soll es auch am Folgetag zu Arbeitsniederlegungen an mehreren Airports kommen.