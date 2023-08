Medien

US–Verlag Simon & Schuster geht an Finanzinvestor KKR

New York / Lesedauer: 2 min

Simon & Schuster wurde an die Private-Equity-Firma KKR verkauft, Monate nachdem ein Bundesrichter den Kauf durch den konkurrierenden Verlag Penguin Random House blockiert hatte. (Foto: Jenny Kane/AP/dpa )

Der Versuch, das traditionsreiche New Yorker Verlagshaus Simon & Schuster an Bertelsmann zu verkaufen, scheiterte am Widerstand der Kartellwächter. Der jetzige Käufer kommt nicht aus der Branche.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 07:24 Von: Deutsche Presse-Agentur