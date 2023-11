Konjunktur

US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Washington / Lesedauer: 2 min

Seit März 2022 hob die Fed ihren Leitzins um mehr als fünf Prozentpunkte an. (Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa )

Die US-Notenbank schraubte die Zinsen auf den höchsten Stand in 22 Jahren hoch, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Wirtschaft boomt trotzdem. Die Notenbank Fed hält nun weiter still und beobachtet die Lage.

Veröffentlicht: 01.11.2023, 04:41 Von: Deutsche Presse-Agentur