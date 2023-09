Federal Reserve

US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Washington / Lesedauer: 3 min

Fed-Chef Jerome Powell hat immer wieder deutlich gemacht, den Leitzins solange anzuheben oder auf einem hohen Niveau zu belassen, bis die Inflation im Griff ist. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa )

Die hohen Verbraucherpreise haben sich in den USA etwas abgekühlt ‐ und so dreht auch die US-Notenbank Fed bei ihrer aktuellen Sitzung nicht noch einmal an der Zinsschraube.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 04:06 Von: Deutsche Presse-Agentur