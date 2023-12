Konjunktur

US-Notenbank lässt Leitzins erneut unverändert

Washington / Lesedauer: 3 min

Das Gebäude der Federal Reserve (Fed) in Washington. (Foto: Patrick Semansky/AP/dpa )

Der Leitzins ist in den USA so hoch wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht. Und das bleibt er vorerst auch. Doch für das kommende Jahr stellt die Fed Zinssenkungen in Aussicht.

Veröffentlicht: 13.12.2023, 20:37 Von: Deutsche Presse-Agentur