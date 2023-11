Autoindustrie

Umfrage: Zulieferer planen Investitionsverlagerung

Berlin / Lesedauer: 1 min

Etwa ein Drittel der Zulieferer in der Autobranche wollen geplante Investitionen ins Ausland verlagern. (Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa )

Attraktivitätsverlust am Wirtschaftsstandort Deutschland? Immer mehr Zulieferer in der Autobranche planen Investitionsverlagerungen ins Ausland. Der VDA sieht die Politik in Zugzwang.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 07:48 Von: Deutsche Presse-Agentur