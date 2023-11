Überraschende Wende: EU-Parlamentarier kippen Pestizidverordnung

Der umstrittene Gesetzentwurf zur Reduzierung von Pestiziden in der EU ist am Mittwoch vom Europaparlament gekippt worden. Die Abgeordneten votierten in Straßburg nach einem Abstimmungsmarathon mehrheitlich gegen den Vorschlag der EU-Kommission, den Einsatz und das Risiko von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 um die Hälfte zu senken. Auch die umfassenden Verbote von Pflanzenschutz in sensiblen Gebieten ist vom Tisch.

Die Parlamentarier lehnten zudem die Rücküberweisung in den für die Pestizidverordnung federführenden EU-Umweltausschuss zu Nachverhandlungen ab. Den Antrag hatte die Verhandlungsführerin Sarah Wiener (Grüne) kurzfristig eingereicht, nachdem die Ablehnung fix war. Damit ist die EU-Pflanzenschutzverordnung im Europäischen Parlament völlig überraschend komplett gescheitert.

„Lösungen gemeinsam mit und nicht gegen die Landwirtschaft finden“

„Mit der heutigen Abstimmung hat das Europäische Parlament klar Position bezogen: Wir müssen Lösungen gemeinsam mit und nicht gegen die Landwirtschaft finden“, kommentierte der Vorsitzende des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Norbert Lins (CDU), das Ergebnis. Ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln in landwirtschaftlich sensiblen Gebieten, wie es der Umweltausschuss erwirken wollte, sei für ihn und die Mehrheit des EU-Parlaments nicht tragbar gewesen.

Schon am Tag zuvor war es zu einer hitzigen Debatte zwischen grünen Verfechtern um Sarah Wiener und konservativen EU-Parlamentariern gekommen.

Abgeordnete vor allem aus linken und grünen Parteien wollten strengere Reduktionsziele und harte Verbote in vielen sensiblen Gebieten ‐ auch in landwirtschaftlich genutzten Gebieten, allerdings mit möglichen Ausnahmen für die EU-Mitgliedstaaten. Sie halten die Position des Umweltausschusses für richtig.

Abgeordnete aus christdemokratischen und rechten Parteien wollten die Reduktionsziele für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2035 statt bis 2030 umsetzen und keine Agrarflächen als sensible Gebiete. Sie folgen den Empfehlungen des Agrarausschusses. Beobachter waren davon ausgegangen, dass der EU-Gesetzesentwurf mit knapper Mehrheit akzeptiert werden würde ‐ wenn auch mit etlichen Lockerungen. Dass der Verordnungsentwurf nun aber komplett abgewiesen wurde, überraschte. Damit wird es auch nicht zu Trilog-Verhandlungen mit Kommission und Ministerrat kommen.

„Heute ist ein guter Tag für die Landwirte und für alle, die glauben, dass sich die Europäische Union in der jetzigen schwierigen Weltlage mit neuen Belastungen zurückhalten muss“, sagte der umweltpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Peter Liese. Reduktion von und sorgfältiger Umgang mit Pflanzenschutzmitteln seien wichtig. Doch der Kommissionsvorschlag zu Pflanzenschutzmitteln sei „absolut unbrauchbar“ gewesen. Nun bestehe die Chance, so Liese, in der nächsten Legislaturperiode von Kommission und Parlament ein vernünftiges Konzept in Kooperation mit der Landwirtschaft zu erarbeiten.

Von einem „schwarzen Tag für die Umwelt und Europas Landwirte“ sprach hingegen Verhandlungsführerin Sarah Wiener.

Bauern: Angriff auf den Berufsstand der Landwirte

Der Gesetzesentwurf, der im Juni 2022 von der EU-Kommission veröffentlicht wurde, war von Anbeginn höchst umstritten. Ursprünglich war geplant, den Pestizideinsatz in der EU mengenmäßig bis 2030 zu halbieren. Gleiches sollte für die Giftigkeit der ausgebrachten Stoffe gelten. Knackpunkt war jedoch, Pflanzenschutzmittel in „ökologisch sensiblen Gebieten“ generell zu verbieten. Dazu zählen nach gängiger Lesart Parks, Gärten und Erholungsgebiete, Nationalparks und Naturschutzgebiete, Vogel- und Wasserschutzgebiete aber auch die sehr viel häufigeren Landschaftsschutzgebiete. Landwirte sahen das als Angriff auf ihren Berufsstand, denn damit wäre auf jedem dritten Hektar in Deutschland der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten gewesen. Vor allem in den Obst- und Weinbauregionenen gärte es, da sich diese Sonderkulturen ohne chemischen Pflanzenschutz nicht wirtschaftlich betreiben lassen.

Die EU-Pläne ernteten in der Bauernschaft im Südwesten auch deshalb so heftiges Kopfschütteln, da in Baden-Württemberg nach langem Ringen mit Umweltschützern 2019 das sogenannte Biodiversitätsstärkungsgesetz verabschiedet wurde, das die Anwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel bis 2030 um bis zu 50 Prozent senken soll ‐ und zwar nicht durch Verbote, sondern durch eine intensivere Forschung und mit Einbezug der Praxis. Die Grätsche aus Brüssel, hieß es, konterkariere den auf Landesebene mühsam gefundenen Konsens.

Von einem Komplettverbot von Pflanzenschutzmitteln, zumindest in Landschaftsschutzgebieten, war im Vorschlag des EU-Umweltausschusses zuletzt zwar nicht mehr die Rede. Stattdessen sollten die Mitgliedsstaaten sensible Gebiete selbst wählen und Ausnahmen für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zulassen können. Der Mehrheit der EU-Parlamentarier war diese Aussicht aber trotzdem zu heikel.

Erleichterung und Kopfschütteln im Südwesten

Von einer „vernünftigen Entscheidung des Europaparlaments“ sprach Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Mittwoch. Die Landesregierung habe die grundsätzliche Zielrichtung der Pestizidverordnung zwar begrüßt, aber zum vorgeschlagenen Weg erheblichen Nachbesserungsbedarf angemeldet, sagte Hauk der „Schwäbischen Zeitung“ und bezog sich dabei vor allem auf das Verbot in ökologisch sensiblen Gebieten. „Ohne die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist weder ein integrierter noch ein ökologischer Anbau möglich“, sagte Hauk.

Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, wollte das Abstimmungsergebnis als eine „Entscheidung im Sinne der Ernährungssicherung“ verstanden wissen. Pauschalverbote und praxisferne Vorgaben, die die Existenz vieler landwirtschaftlicher Betriebe gefährdet hätten, seien von einer Mehrheit der Abgeordneten klar abgelehnt worden, sagte Rukwied. Das Ziel, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter zu reduzieren, werde man dessen ungeachtet weiterhin verfolgen.

Enttäuscht von der „Blockadehaltung konservativer EU-Abgeordneter“ äußerte sich hingegen der Nabu Baden-Württemberg. Damit hätten sie die Suche nach Lösungen gegen den dramatischen Biodiversitäts- und Artenverlust auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben.

Keine Zukunft für Pflanzenschutzpläne der Kommission

Und wie geht es nun weiter? Norbert Lins zeigte sich im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ einigermaßen ratlos. Seiner Meinung nach könnten die EU-Mitgliedsstaaten den Gesetzentwurf zwar weiterverhandeln und ihn im Fall einer Einigung dem Parlament erneut zur Abstimmung vorlegen. Doch da im Rat noch nicht einmal grundsätzliche Kompromisse zu den beiden Kernpunkten der Verordnung gefunden wurden ‐ nationale Reduktionsziele und Pestizideinschränkungen in sensiblen Gebieten ‐ sei das unwahrscheinlich. „Ich glaube, dass die Kommission den Gesetzesvorschlag zurückzieht und in der nächsten Legislaturperiode mit einem neuen kommt“, sagte Lins.