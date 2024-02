TTL schließt vorerst alle Filialen

Der vorläufige Insolvenzverwalter, Steffen Beck, des Heidenheimer Unternehmens TTL OP hat entschieden, alle 27 Filialen des Anbieters von Tapeten und Vorhängen vorübergehend zu schließen.

Beck und sein Team hätten den vergangenen Tagen zahlreiche Gespräche mit Geschäftspartnern geführt. Am Freitag sei vereinbart worden, alle Filialen vorübergehend zu schließen. Insolvenzverwalter Beck von der Pluta Rechtsanwalts GmbH erklärt: „Die Gespräche mit allen Beteiligten waren konstruktiv. Die Analyse der vergangenen Tage hat gezeigt, dass die Verkäufe der Waren in den Filialen unter anderem aufgrund der aktuell angespannten Material- und Personalsituation kaum möglich sind.“ In den kommenden Tagen sei es nötig, die in allen Filialen durchgeführten Inventuren auszuwerten, was weiteres Personal binde. „Wir müssen hierfür von Ort zu Ort individuell planen, unter anderem die dafür nötigen Personalressourcen. Ein regulärer Betrieb in den Filialen ist daher nicht möglich. Wir haben deswegen beschlossen, zunächst alle Filialen für die kommenden Tage zu schließen“, so Beck.

Ob und welche Filialen dauerhaft wirtschaftlich erhalten bleiben können, werde sich in den kommenden Wochen zeigen. Die Gespräche mit potenziellen Interessenten werden derzeit parallel weiter fortgeführt. „Nur wenn sich kurzfristig ein Investor findet, gibt es eine Zukunft für TTL OP“, heißt es in der Mitteilung.