Der Deutsche Bauernverband hat die Nase voll. Unter dem Motto „Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!“ rufen der Deutsche Bauernverband und die Landesbauernverbände zu einer Demonstration und Kundgebung in Berlin auf.

Konkret geht es um die Pläne der Bundesregierung, den Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft zu streichen.

"Alle Landwirtinnen und Landwirte, alle Berufsvertretungen sowie die gesamte Agrarwirtschaft sind aufgerufen, sich am kommenden Montag, 18.12.2023 um 11:00 Uhr, am Brandenburger Tor (Westseite) einzufinden", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

"Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!"

Man werde die "Empörung über die Pläne der Bundesregierung, den Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft zu streichen, zum Ausdruck bringen". Die Bauern "werden ihren Unmut auch mit einer großen Zahl an Traktoren in Berlin zeigen", hieß es weiter.

Den #Agrardiesel und die #KfzSteuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft zu streichen, ist inakzeptabel! Unter dem Motto: "Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!" rufen DBV und LBV zu einer Demo und Kundgebung in Berlin auf. 🚜🚨🚜🚨

Alle Infos ⬇https://t.co/qOKyQ3jTzq pic.twitter.com/Hy3fY06r4H — Deutscher Bauernverband e.V. (@Bauern_Verband) December 15, 2023

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, fordert die Ampelregierung auf, die Pläne zur Streichung des Agrardiesels und der KFZ-Steuerbefreiung zurückzuziehen. Rukwied: „Zu viel ist zu viel! Wenn diese Pläne nicht zurückgenommen werden, wird es heftigen Widerstand geben.“

"Zeichen gegen die unsäglichen Sparpläne der Bundesregierung"

In einem Video bei Twitter sagt Rukwied: "Es reicht!" Man werde am Montag in Berlin "gegen diese unsäglichen Sparpläne" der Bundesregierung demonstrieren und "unseren Widerstand zum Ausdruck bringen". Rudwiek fordert weiter dazu auf, mit dem Protest ein "Zeichen gegen diese unsägliche Regierungspolitik setzen".