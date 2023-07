Texoversum in Reutlingen soll „Leuchtturm“ der Textilindustrie werden

Mit dem Texoversum wurde in Reutlingen vor wenigen Tagen ein architektonischer Blickfang eröffnet, der in Zukunft ein „Leuchtturm“ für die Ausbildung und Innovation der Textilindustrie sein soll. So drückte es Bodo Bölzle, Präsident des Wirtschafts– und Arbeitgeberverbands Südwesttextil, in seiner Rede während des Festaktes aus. Zu der Eröffnungsfeier waren neben Vertretern aus der Branche auch Kommunal– und Landespolitiker, wie Baden–Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister–Kraut (CDU) erschienen.

Das Texoversum, ein Gebäude mit textiler Fassade aus verstärkten Carbon– und Glasfasern, ist eine Spende von Südwesttextil an die Hochschule Reutlingen. 18,5 Millionen Euro hat der Verband dafür in die Hand genommen — als nachhaltige Investition in den Nachwuchs der Textilbranche, wie Bölzle sagte.

In dem Neubau am Rande des Campus sollen ab dem Wintersemester 2023/24 Studierende verschiedener Studiengänge die Möglichkeit bekommen, textile Projekte zu entwickeln und innovativen Ideen nachzugehen. Dazu stehen neben verschiedenen Schulungsräumen auch Werkstätten und Labore, ausgestattet mit moderner Technik, zur Verfügung.

Wissen weitergeben

Mit dem Texoversum sei ein Ort entstanden, an dem der Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis vorangetrieben wird. Die Räume ermöglichen es den Studierenden, gemeinsam mit Vertretern aus der Industrie an praxisrelevanten Vorhaben zu arbeiten, sagte Michael Goretzky, Professor für den Studiengang Transportation Interior Design an der Hochschule Reutlingen.

Wir müssen unsere Kräfte in Zukunft noch mehr bündeln Nicole Hoffmeister–Kraut

Zusätzlich zu den Studierenden sollen auch Auszubildende aus der Textilbranche auf den 3000 Quadratmetern untergebracht werden. Bereits im vergangenen Jahr hat Südwesttextil die überbetriebliche Aus– und Weiterbildung Gatex von Bad Säckingen nach Reutlingen verlegt. Ab Herbst 2023 finden die Seminare und Schulungen dann in den neuen Räumlichkeiten des Texoversums statt. So soll der Austausch zwischen Auszubildenden, Seminarteilnehmern und Studierenden sowie Industriellen und Wissenschaftlern gefördert werden.

Technische Textilien gewinnen an Bedeutung

Baden–Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister–Kraut zeigte sich begeistert vom Konzept des Texoversums. Ihr zufolge sei Vernetzung und Austausch entscheidend, um Innovationen weiter zu fördern.

„Wir müssen unsere Kräfte in Zukunft noch mehr bündeln“, sagte sie in ihrem Wortbeitrag zur Eröffnung. Gleichzeitig appellierte sie an die Bundesregierung, bessere Rahmenbedingungen für das Wirtschaftswachstum und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Textilbranche zu schaffen.

Nach Angaben des Landesministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sind allein in Baden–Württemberg aktuell etwa 200 Textil– und Bekleidungsunternehmen ansässig. Durch den Strukturwandel in der Branche hat besonders der Bereich der technischen Textilien an Bedeutung gewonnen, ein Sektor in dem Deutschland Export–Spitzenreiter ist.