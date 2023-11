Technische Aktienanalyse: Welche Signale die 200-Tage-Linie sendet

In den letzten Oktobertagen hatte sich die markttechnische Lage an den internationalen Aktienmärkten weiter eingetrübt. Wie immer in solchen Börsenphasen, schauen Anleger mit Argusaugen auf einen Indikator, an dem gut abzulesen ist, wenn die Stimmung kippt. Die Rede ist von der 200-Tage-Linie, die den gleitenden Durchschnitt (Moving Average) von Aktienkursen und Indexverläufen darstellt. Es ist das arithmetische Mittel der Kurse, für das die Schlusskurse der vorangegangenen 199 Tage sowie der aktuelle Kurs addiert und durch 200 geteilt werden. Auf diese Weise findet die Berechnung Tag für Tag bis zum 200. Handelstag statt. In der Folge werden Schwankungen von Kursen oder Indizes in der Charttechnik geglättet, um klare Trends sichtbar zu machen. Liegt der aktuelle Kurs über der Linie, kann man von einem Aufwärtstrend ausgehen. Da der Beobachtungszeitraum über 200 Tage recht lang ist, wird die Linie seltener geschnitten ‐ was das Signal aussagekräftiger macht. Ein steigender Durchschnitt weist auf einen Aufwärtstrend des Basiswertes hin, ein fallender Durchschnitt auf einen Abwärtstrend.

The Trend is your Friend

Grundsätzlich wird die 200-Tage-Linie von Anlegern für das Erkennen von Kauf- und Verkaufssignalen verwendet ‐ ganz nach dem Motto „the trend is your friend“. Wenn der aktuelle Kurs einer Aktie oder eines Indizes über die 200-Tage-Linie klettert, handelt es sich um einen Aufwärtstrend. Der gleitende Durchschnitt fungiert in diesem Fall als Widerstandslinie. Das Kalkül der Anleger geht davon aus, dass der Kurs weiter steigen wird, weshalb die Aktie oder der Index zu diesem Zeitpunkt gekauft werden sollte, um Gewinn zu machen. Das Umgekehrte gilt, wenn der aktuelle Kurs unterhalb der 200-Tage-Linie notiert. Die Entwicklung wird als Abwärtstrend bewertet und der gleitende Durchschnitt stellt die Unterstützungslinie dar. Es wird davon ausgegangen, dass die Kurse weiter fallen ‐ Anleger sollten dementsprechend verkaufen und ihre Gewinne mitnehmen. Wenn der Kurs die 200-Tage-Linie kreuzt, ist dies als Trendwechsel zu bewerten und Anleger sollten das Kauf- beziehungsweise Verkaufssignal überprüfen. Dabei sind auch immer die Handelskosten zu beachten, sollten doch Kosten für Käufe und Verkäufe niemals die Gewinne auffressen.

Vorsicht vor Fehlsignalen

Zu beachten ist, dass die Regel sehr bekannt ist und von vielen Börsianern genutzt wird. Daher kann es schon auch einmal zu Fehlsignalen kommen. Beispielsweise kann es passieren, dass ein Kurs lediglich eine kurze Zeit über der 200-Tage-Linie notiert, um danach wieder zu fallen. Um sich insgesamt ein besseres Bild machen zu können, sollten daher bei der Analyse auch andere Instrumente genutzt werden. Weil die 200-Tage-Linie übergeordnete, längerfristige Trends anzeigt, ist sie für Daytrader nicht geeignet. Diese nutzen häufig einen kürzeren Zeitraum für die Berechnung und Darstellung des gleitenden Durchschnitts. Auch die Kombination von kurz- und langfristigen gleitenden Durchschnitten wird häufig eingesetzt. So funktioniert die 100-Tage-Linie nach dem gleichen Prinzip wie die 200-Tage-Linie, allerdings liegt der Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt bei der Hälfte an Tagen. Auch die 50-Tage-Linie wird von vielen Börsianern in Kombination mit den längeren Durchschnittswerten genutzt. Kreuzt also ein kürzerer Durchschnitt einen längeren von unten nach oben, wird dies meist als positives Signal gewertet. Umgekehrt wird eher ein negatives Signal erkannt. Zu Fehlsignalen kann es besonders dann kommen, wenn die Märkte seitwärts tendieren.

Marktumfeld hat sich eingetrübt

Ende Oktober spiegelte eine Untersuchung des Global-Stockmarket-Universums ‐ in diesem Portfolio werden 114 internationale Aktienindizes abgebildet ‐ den Stimmungswandel unter den Aktienanlegern deutlich wider. Während im August noch 71 Prozent der enthaltenden Indizes über der 200-Tage-Durchschnittslinie lagen, waren es Ende Oktober nur noch 39 Prozent. So handelte der Deutsche Aktienindex Dax bereits seit Anfang Oktober unter der 200-Tagelinie. Für Spannung ist daher in den kommenden Wochen gesorgt. Dann wird man sehen, ob noch weitere Indizes die 200-Tage-Linie von oben schneiden und damit den Stimmungsumschwung hin zu einer pessimistischen Erwartung widerspiegeln.