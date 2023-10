Handel

Tarifstreit im Handel: Verdi setzt erneut auf Warnstreiks

Lesedauer: 1 min

Die Gewerkschaft Verdi verhandelt über einen neuen Tarifvertrag für die Beschäftigten im Handel. (Symbolbild) (Foto: Hannes P. Albert/dpa )

Am Freitag werden voraussichtlich 10.000 Beschäftigte laut Gewerkschaft ihre Arbeit niederlegen. Was Verdi damit erreichen will.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 17:00 Von: Deutsche Presse-Agentur