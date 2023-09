Wirtschaft

Tarifkampf im Handel verschärft sich ‐ Verdi ruft zu Warnstreiks auf

Stuttgart / Lesedauer: 3 min

Im Tarifkonflikt um die Gehälter im Einzel- und Großhandel haben sich beide Tarifparteien verhakt. Eine Einigung ist nicht in Sicht. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa )

In den Tarifrunden für den Handel in Baden-Württemberg will Verdi den Druck erhöhen. Am Dienstag soll es landesweite Warnstreiks geben.

Veröffentlicht: 25.09.2023, 09:45 Von: Eva Stoss