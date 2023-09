Börse in Frankfurt

Talfahrt am Aktienmarkt hält an

Frankfurt/Main / Lesedauer: 2 min

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Foto: picture alliance / dpa )

Am deutschen Aktienmarkt setzt sich die Talfahrt nach dem schwachen Wochenstart auch am Dienstag fort. Der bereits tiefer in den Handel gestartete deutsche Leitindex lag gegen Mittag mit 0,55 Prozent im Minus bei 15.

Veröffentlicht: 26.09.2023, 09:26 Von: Deutsche Presse-Agentur