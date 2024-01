Einkommen

Studie: Kaufkraft bleibt 2024 weitgehend stabil

Düsseldorf / Lesedauer: 2 min

Die Kaufkraft wird 2024 in Deutschland etwa so stark bleiben wie im Vorjahr. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa )

In Deutschland gibt es große Unterschiede, was die Kaufkraft der Verbraucher angeht: In Bayern haben die Menschen im Schnitt am meisten zur Verfügung, im Stadtstaat Bremen am wenigsten.

Veröffentlicht: 10.01.2024, 13:30 Von: Deutsche Presse-Agentur