Strom wird langfristig teuer bleiben

Mit günstigem Strom für Wärmepumpen dürfte es so schnell nichts werden — ganz entgegen der bisherigen Prognose der Bundesregierung: Für einen Wärmepumpentarif hat man im vergangenen und in diesem Jahr durchschnittlich 33,55 Cent pro Kilowattstunde bezahlen müssen. 2024 soll der Preis dann zwar auf etwa 30 Cent pro Kilowattstunde fallen, aber bis 2035 auch wieder auf 31,53 Cent steigen. Damit würde der Strompreis für Wärmepumpen in zwölf Jahren nur um zwei Cent sinken. Dies sind aktuelle Prognosen des Bundeswirtschaftsministeriums von Robert Habeck (Grüne), die die Zeitung „Die Welt“ zitiert.

Auch bei den regulären Stromtarifen sieht es nicht deutlich anders aus: Von 41,94 Cent pro Kilowattstunde in 2022 und 2023 soll der Preis zunächst im kommenden Jahr auf 37 Cent fallen, dann aber auch bis 2035 wieder langsam auf 38,89 Cent je Kilowattstunde steigen, heißt es weiter. Diese erwartete Entwicklung widerspricht den bisherigen Aussagen der Regierung, nach denen durch den Ausbau der erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren mit deutlich sinkenden Strompreisen zu rechnen sei. Mit diesem Argument will die Ampel den Bürgern den Umstieg von Öl– und Gasheizungen auf Wärmepumpen schmackhaft machen.

Gaspreis steigt weniger stark

Der langfristige Kostenvorteil von Wärmepumpen dürfte durch die neuen Prognosen zumindest infrage gestellt sein — insbesondere, weil der Gaspreis deutlich weniger stark steigen dürfte als bisher angenommen. So soll im Jahr 2035 die Kilowattstunde Erdgas nach Abzug der Inflation 14,40 Cent kosten, derzeit seien es 16,04 Cent. Diese Prognose stammt ebenfalls aus dem Bundeswirtschaftsministerium.