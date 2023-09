Derzeit gibt es unter Hauseigentümern nur ein Thema: Wie hältst Du’s mit der Heizung? Die Ampelkoalition in Berlin hat ihr einst ehrgeiziges Heizungsgesetz deutlich abgeschwächt. Auf europäischer Ebene hingegen wird zum Wohl des Planeten kräftig reguliert. Aktuell verhandeln die Regierungen mit dem Europaparlament und der EU–Kommission über die Novelle der Gebäudeeffizienzrichtlinie. Nach der Nachrüstung der Heizungsanlagen könnten nun noch hohe Dämmkosten auf Immobilienbesitzer zukommen.

Gebäudesektor ist großer Energiefresser

Neben dem Verkehr ist der Gebäudesektor der große Energiefresser. 40 Prozent des europäischen Energieverbrauchs gehen auf sein Konto — hauptsächlich in Form von Kohle–, Gas– oder Ölheizungen. Damit ist er für 30 Prozent aller Klimagase verantwortlich. Deshalb hat die Kommission eine Neufassung der Richtlinie vorgeschlagen. Die jeweils 15 Prozent des nationalen Gebäudebestands mit der schlechtesten Wärmebilanz sollen nachgerüstet werden. Das soll zum Gesamtziel beitragen, bis 2030 den CO2–Ausstoß um 55 Prozent zu reduzieren und 2050 CO2–neutral zu werden.

In Deutschland ist neuer Streit mit Hauseigentümern und Mietern programmiert. Denn die Immobilien sind durchschnittlich in einem deutlich besseren Zustand als in anderen Ländern. Derzeit stuft jedes Land seine Gebäude nach einem eigenen Effizienzklassensystem ein. Die EU–Kommission will das System vereinheitlichen und Effizienzklassen von A bis G einführen. Zur Klasse G würden die 15 Prozent gehören, die im jeweiligen Land die schlechteste Energiebilanz aufweisen — ganz unabhängig davon, wo sie im europäischen Vergleich stehen. Klasse A wären die CO2–neutralen Häuser.

Da der Sanierungsstandard in Deutschland deutlich höher ist als beispielsweise in Italien oder Frankreich, würden Häuser mit einer relativ guten Energiebilanz in der niedrigsten Klasse landen und müssten aufwändig nachgerüstet werden. Das Europaparlament geht mit noch ehrgeizigeren Vorstellungen in die Verhandlungen als von der EU–Kommission vorgeschlagen. Bei den Regierungen hingegen regt sich Widerstand. Nicht ganz zu Unrecht weist die deutsche FDP darauf hin, dass in Berlin die oppositionelle CDU gegen ambitionierte Klimavorhaben der Ampelkoalition wettert, während gleichzeitig in Brüssel Ursula von der Leyen, die konservative Spitzenkandidatin für die kommende Europawahl werden könnte, ein ehrgeiziges Klimagesetz nach dem nächsten vorstellt.

Kommision verteidigt Ansatz

Im Beschluss des FDP–Präsidiums vom 19. Juni heißt es: „Während wir Freien Demokraten uns in Deutschland konsequent und erfolgreich für praxistaugliche und technologieoffene Lösungen beim neuen Gebäudeenergiegesetz einsetzen, plant die EU– Kommission auf europäischer Ebene drastische Eingriffe in Eigentumsrechte und die individuelle Entscheidungsfreiheit. Eigentümern würden zusätzliche hohe Kosten aufgebürdet und zudem die nationale Gesetzgebung und damit der gerade gefundene gute Kompromiss torpediert.“

Die Kommission hingegen verteidigt ihren Ansatz. „Der Fokus auf die Gebäude mit der schlechtesten Energiebilanz sorgt dafür, dass die kosteneffektivsten Renovierungen zuerst durchgeführt werden. Damit hilft das Gesetz, die Belastung durch Energiekosten für arme Haushalte zu senken“, so der damals zuständige EU–Kommissar Fans Timmermans bei der ersten Präsentation des Vorschlags im Dezember 2021. Dieses Argument wäre richtig, wenn der Gebäudebestand europaweit betrachtet würde. Der im Vorschlag enthaltene nationale Ansatz aber führt eben genau dazu, dass in Ländern mit bereits hohem Effizienzstandard hohe zusätzliche Investitionen zu nur geringen weiteren Einsparungen führen werden.

Der Rat als Vertreter der Regierungen fordert zwar auch, dass wie von der EU–Kommission verlangt ab 2030 alle neuen Gebäude CO2–neutral sein müssen. Bei der Nachrüstung soll es aber Ausnahmen für historische Gebäude, Gotteshäuser und Militärgebäude geben. Bis 2030 müssten die 15 Prozent der jeweils am schlechtesten isolierten Gebäude nachgerüstet sein, bis 2034 das schlechteste Viertel des Bestandes.

Umwelt– und Sozialverbände üben Kritik

Umwelt– und Sozialverbänden wiederum geht der Entwurf der EU–Kommission nicht weit genug. Sie kritisieren in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Bundesregierung die von der EU–Kommission vorgeschlagenen Mindesteffizienzstandards für Gebäude nicht mehr vorbehaltlos unterstütze. Die Energieminister hätten sich statt dessen darauf verständigt, Mindeststandards nicht mehr für einzelne Gebäude, sondern für gesamte Quartiere vorzugeben. Notwendige Klimaschutzmaßnahmen dürften aber nicht gegen soziale Gerechtigkeit ausgespielt werden. Unter dem Eindruck der nationalen Debatte um das Heizungsgesetz habe man in Berlin das Interesse an „gebäudescharfen Mindeststandards“ offenbar verloren. Über die zu erwartenden Kosten machen die Verbände keine Angaben, verlangen jedoch „robuste Förderprogramme“ für sozial schwache Eigentümer.

Claude Turmes, grüner Energieminister in Luxemburg, warnt hingegen davor, dass die Reform die Bürger weiter gegen die EU aufbringen könnte. Es sei „fast unmöglich“ geworden, derartige Maßnahmen in der EU durchzusetzen — das habe der „Kulturkrieg“ in Deutschland um die Abschaffung der Gasheizung gezeigt, sagte Turmes. Den Verhandlungspartnern steht also ein heißer Herbst bevor. Noch vor Jahresende soll das Gesetz stehen.