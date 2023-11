Die schwarz-weißen Zettel sind unübersehbar. Sie hängen alle zwei Meter an den Türen der großen Kühlschränke, die unter anderem mit Aufschnitt und Käse gefüllt sind. „Leider kann es aufgrund von Streiks in unseren Zentrallagern zu Fehlartikeln im Sortiment kommen“, ist darauf zu lesen.

Die Zettel hängen in einem Rewe-Markt im nordrhein-westfälischen Hilden: Sie sind so oder ähnlich auch in anderen Teilen der Republik zu sehen. Womöglich schon bald auch häufiger in Baden-Württemberg.

Der Tarifkonflikt im Einzel- und im Großhandel schwelt seit Monaten. Beide Seiten werfen sich vor, eine Lösung zu blockieren. In Baden-Württemberg laufen die Verhandlungen seit Anfang April im Einzelhandel und seit Anfang Mai im Großhandel. Mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft steigt der Druck, einen Abschluss zu erzielen. Verdi droht bereits mit „Streiknachten“.

Wie schlimm ist die Lage?

Nicht dramatisch, das ist die offizielle Kommunikation der Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels. Es gebe keine Engpässe, die Versorgung sei gesichert.

Nur in Einzelfällen seien Produkte vorübergehend nicht verfügbar. Für die Verbraucher gebe es kaum Auswirkungen, so heißt es auf Nachfrage bei Rewe, Edeka & Co.

Aus Sicht des Handelsexperten Jörg Funder ist das Strategie. „Die Unternehmen wollen natürlich nicht zugeben, dass die Situation schwierig ist, alles andere wäre ein Erfolg für die Gewerkschaft“, sagt er.

Die Unternehmen wollten weder die andere Seite unnötig stark machen noch Kunden abschrecken, deshalb spiele man die Situation bewusst herunter. Martin Fassnacht, Handelsexperte von der Wirtschaftshochschule WHU, sagt: „Volle Regale wecken Kauflust und führen zu mehr Käufen, leere sorgen bei den Kunden für schlechte Stimmung, und es wird weniger gekauft.“

Welche Produkte sind besonders betroffen?

Während die Zentralen der Lebensmittelriesen zu Detailfragen schweigen, sind die Händler vor Ort auskunftsfreudiger. Die Auswirkungen des Streiks seien gravierend, es gebe große Probleme bei der Warenversorgung, sagt ein Händler, der im Großraum Dortmund mehrere Filialen betreibt.

Er will nicht namentlich zitiert werden, weil er sonst Ärger mit seiner Regionalgesellschaft bekommen könnte. Weil die Fahrer streiken, die die Waren zu seinen Märkten fahren, bucht er eine Spedition. Dadurch entstehen ihm zwar Extrakosten, aber immerhin bekommt er einen Großteil seiner Ware.

Die Lage sei dennoch kritisch, die Engpässe teilweise ähnlich wie in der Corona-Zeit. Vor allem bei gut laufenden Produkten liefen die Regale nach drei Tagen komplett leer.

Welche Produkte sind betroffen?

Laut Experte Funder kommt es vor allem bei Produkten mit kurzer Lebensdauer wie Obst, Gemüse, Fleisch und Tiefkühlwaren immer wieder zu Engpässen. Gestreikt wird seit Monaten in unterschiedlichen Formen und je nach Bundesland in unterschiedlicher Intensität.

Mal dauerten die Streiks einige Stunden, mal zogen sie sich über Tage hin. Betroffen sind vor allem Lager und Logistik, dadurch fehlen häufig Kommissionierer und Fahrer. Verdi zufolge sind vor allem Nordrhein-Westfalen und Bayern betroffen. In NRW befinden sich seit vergangener Woche Lagerstandorte von Edeka und Rewe erneut im Streik.

Was fordert Verdi in Baden-Württemberg?

Die Gewerkschaft Verdi hatte in Baden-Württemberg für den „Black Friday“ am 24. November zu landesweiten Warnstreiks aufgerufen. Dabei bündelten Einzel- und Versandhandel sowie Groß- und Außenhandel, für die jeweils ein eigener Tarifabschluss ausgehandelt wird, ihre Schlagkraft.

Betroffen waren unter anderem das Verteilzentrum des Drogeriemarkts dm in Waghäusel, außerdem Kaufland-Märkte, Ikea und Modeketten wie H&M und Obi-Baumärkte. Verdi in Baden-Württemberg fordert für den Einzel- und Versandhandel unter anderem 15 Prozent mehr Lohn, eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um monatlich 200 Euro, die Verdoppelung der Sozialzulagen und die Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit.

Im Groß- und Außenhandel fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent. Außerdem plus 175 Euro bei den Ausbildungsvergütungen und ebenfalls die Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit.

Was bieten die Arbeitgeber?

Für den Groß- und Außenhandel haben die Arbeitgeber zuletzt die Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 5,1 Prozent ab 1. September 2023, und um weitere 2,9 Prozent ab dem 1. August 2024 geboten. Im Einzel- und Versandhandel bieten die Arbeitgeber für 24 Monate ein Gehaltsplus von sechs Prozent ab 1. Juli 2023 und um weitere vier Prozent ab 1. April 2024.

Die Ausbildungsvergütungen sollen ebenso in zwei Schritten steigen. Für beide Handelszweige ist zudem die Zahlung einer Inflationsprämie vorgesehen.

Um Druck aufzubauen, hatte der Handelsverband Deutschland (HDE) bereits im September seinen Mitgliedern empfohlen, ab Oktober eine „freiwillige anrechenbare Vorweganhebung in Höhe von 5,3 Prozent auszuzahlen“. Die großen Lebensmittelketten hatten sich angeschlossen.

Wie geht es weiter?

In die Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel kommt offenbar Bewegung. Nach mehr als 60 erfolglosen Verhandlungsrunden bundesweit trafen sich Arbeitgeber und Gewerkschaft vergangene Woche zu einem Spitzengespräch in Berlin.

Laut dem Handelsverband gab das Treffen Anlass zur Hoffnung. Die Tarifparteien hätte sich darauf geeinigt, in den Ländern wieder Tarifverhandlungen aufzunehmen. Wie sich der Mitteilung entnehmen lässt, soll auf Länderebene ein Abschluss erzielt werden, der dann als Pilot bundesweit übertragen werden kann.

Entscheiden sollen darüber die Verdi-Landeskommissionen. Im Südwesten steht bisher noch kein Termin fest.