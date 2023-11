Stimmungsaufheller für die Menschen

Weihnachten ist für viele Menschen eine wunderbare Zeit. Deshalb sind die Wochen bis zum Fest auch für den Einzelhandel die besten des Jahres. Die Händler profitieren von dem Wunsch, sich und anderen etwas Gutes zu tun, was nicht immer, jedoch häufig mit Geldausgeben verbunden ist.

Doch dieses Jahr überschatten die wirtschaftlich schwierige Lage, die steigenden Preise und die Ungewissheit, was noch auf uns zukommt, die Konsumlust. Umso mehr müssen sich die Geschäftsleute anstrengen, gute Stimmung und Optimismus zu verbreiten. Denn schlechte Stimmung ist Gift fürs Geschäft. Sie sei sogar viel schlimmer als die Inflation und die klammen Haushaltskassen, sagt ein Branchenvertreter. Die Politik strahle keine Sicherheit aus und das drücke den Menschen aufs Gemüt.

Nun können die Einzelhändler das klaffende Haushaltsloch der Ampel nicht stopfen oder die Probleme der Energieversorgung lösen. Sie können sich nur an die eigene Nase fassen, einen guten Job machen und den Menschen in dieser wahrhaft dunklen Zeit ein wenig Freude bereiten. So lässt es sich deuten, wenn der Handelsverband voller Zuversicht auf das Weihnachtsgeschäft blickt, obwohl Branchenumsätze und aktuelle Umfragen eine ganz andere Sprache sprechen.

Gründe hätten die Kaufleute schon, ins allgemeine Jammern mit einzustimmen. Die Umsätze liegen vielerorts noch unter dem Vorcorona-Jahr. In den Innenstädten ist es weniger lebhaft, teils sogar sehr ruhig geworden. Zudem macht es der zähe Tarifkonflikt dem Lebensmittelhandel schwer, den Kunden für den Festtagseinkauf ein vollständiges Sortiment zu bieten. Der Gedanke an die deutliche Tariflohnerhöhung, die auf die Händler zurollt, treibt ihnen die Sorgenfalten auf die Stirn. Doch auch die Mitarbeiter brauchen Geld für Geschenke.

Dennoch halten sich Klagen im Hintergrund. Das liegt vor allem an der Erkenntnis, dass miese Stimmung die Kunden schnell und nachhaltig vergrault. Doch es ist, vielleicht, auch der Wunsch, den Kunden und sich selbst in einer schwierigen Zeit schöne Erlebnisse zu verschaffen. Die Rolle des Gute-Stimmung-Machers steht dem Handel gut.