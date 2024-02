Der Weltmarktführer für Motorsägen, Stihl, aus Waiblingen bei Stuttgart, hat seine Pläne für ein neues Werk in Ludwigsburg auf Eis gelegt. Neben den explodierenden Baukosten nennt Stihl die Forderungen der IG Metall nach einer 32-Stunde als Grund für die Entscheidung, das Werk vorerst nicht zu bauen. Geprüft wird nun ein Standort in der Schweiz.

„Inzwischen wäre es sogar günstiger, in der Schweiz zu produzieren“

Der Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzende Nicolas Stihl hatte bereits vor Monaten gewarnt, der Standort Deutschland sei nicht mehr wettbewerbsfähig. „Wir stehen weiterhin zum Standort Deutschland. Aber: Einen Standort in Deutschland muss man sich heute leisten können. Inzwischen wäre es sogar günstiger, in der Schweiz zu produzieren. Das zeigt die Absurdität der deutschen Lohnkosten-Landschaft“, sagte Stihl.

Mit einem Appell an die Bundesregierung hatten sich mehrere Unternehmer, die in der Stiftung Familienunternehmen zusammengeschlossen sind, an die Politik gewandt. Mit einem Zehn-Punkte-Plan soll demnach die deutsche Wirtschaft wieder in Fahrt kommen. Dem Bündnis haben sich außer Stihl auch Harald Marquardt, Vorsitzender des Vorstands des Autozulieferers Marquardt Gruppe in Rietheim-Weilheim und Roland Mack, Geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Parks in Rust, angeschlossen.

Kettensägen-König aus Waiblingen macht ernst

Nun macht der „Kettensägen-König“ aus Waiblingen offenbar ernst. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ teilte das Unternehmen mit, man habe parallel zum Rückbau des Werks 5 in Ludwigsburg die Planungen für die Neuentwicklung eines Werkes in der Ludwigsburger Weststadt zwar fortgeführt. Bei der „konkreten Vorplanung für einen innovativen Produktionsstandort“ zur Fertigung von Führungsschienen für Sägen, sei jedoch deutlich geworden, „dass die Umsetzung der bestehenden Vorplanung eine unerwartet hohe Investitionssumme erfordern würde, unter anderem wegen stark gestiegener Baukosten.“ Dazu kämen „erhebliche Energiekosten während des Betriebs“.

Diese Arbeitszeitverkürzung würde die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standorts insgesamt nochmals deutlich schwächen. Stihl

Zudem stehe die Forderung der IG Metall nach einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich im Raum. „Diese Arbeitszeitverkürzung würde die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standorts insgesamt nochmals deutlich schwächen“, so das Unternehmen. Stihl habe deshalb entschieden, die Planungen zu Werk 5 nicht weiterzuverfolgen und „zu gegebener Zeit“ mögliche Alternativen zu prüfen.

„Als Benchmark“ solle unter anderem die Schweiz als alternativer Standort geprüft werden. „Dort produzieren wir unsere Sägeketten für den Weltmarkt. Sollte die Entscheidung für diesen Standort getroffen werden, könnte zukünftig die gesamte Schneidgarnitur in der Schweiz hergestellt werden“, wie Stihl weiter mitteilt.

Da der Weiterbetrieb der bestehenden Schienenfertigung im Werk 2 in Waiblingen-Neustadt bis 2030 gesichert ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt final über den künftigen Fertigungsstandort entschieden. Stihl

Bei einer Entscheidung für den Standort Schweiz würden in den kommenden Jahren möglicherweise weitere Teile der Produktion in die Schweiz verlagert. Dazu teilt Stihl mit: „Da der Weiterbetrieb der bestehenden Schienenfertigung im Werk 2 in Waiblingen-Neustadt bis 2030 gesichert ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt final über den künftigen Fertigungsstandort entschieden.“ Ziel sei insgesamt eine realistische Planung mit einer wirtschaftlich vertretbaren Investitionssumme und einem effizienten Fertigungsbetrieb, damit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt wird.

Anfang des Jahres gab es einen Wechsel an der Spitze des Kettenwerks in Wil, in der Schweiz. Björn Rosenplänter übernahm die Geschäftsführung von Joachim Zappe. Das Stihl Kettenwerk in der Schweiz wurde 1974 gegründet und beschäftigt aktuell rund 1000 Mitarbeiter. In einer Mitteilung dazu heißt es: „Durch eine stetig wachsende Nachfrage wurde der Schweizer Standort in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert.

Kettenwerk in der Schweiz hat für Stihl strategische Bedeutung

An zwei Standorten in Wil und Bronschhofen werden mehr als 70 verschiedene Sägekettentypen hergestellt, die weltweit exportiert werden. Dazu kommen rund 30 unterschiedliche Heckenscherenmesser.“ Nikolas Stihl betonte anlässlich des Führungswechsels: „Das Kettenwerk ist für Stihl von großer strategischer Bedeutung.“

Die Stiftung Familienunternehmen und ihre bekannten Vertreter betonen die Bedeutung ihrer Unternehmen als „wichtige Arbeitgeber“, „Innovationsmotoren“ und „treibende Kraft für Wohlstand“. Dafür bräuchten sie dringend wettbewerbsfähige Bedingungen. Die Deindustrialisierung und die bereits laufende Abwanderung der Unternehmen müssen gestoppt werden.

Auf Anfrage teilte Stihl weiter mit, die im Oktober 2023 in Teilen der Produktion in Waiblingen und Weinsheim eingeführte Kurzarbeit halte „in einigen Bereichen vorerst weiter an.“ Die betroffenen Beschäftigten seien tageweise in Kurzarbeit. Am Stammsitz in Waiblingen waren im Oktober rund zehn Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit und im November rund 20 Prozent.

An den Standorten Waiblingen, Ludwigsburg und Fellbach beschäftigt Stihl rund 5000 Mitarbeiter. In Weinsheim (Rheinland-Pfalz) sind den Angaben zufolge etwa zwei Drittel der rund 900 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Nach einem Rekordumsatz 2022 ging der Umsatz im Heimatmarkt von Januar bis August um 7,1 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro zurück. Die Schwäche begründet das fast 100 Jahre alte Familienunternehmen mit der Konjunkturflaute, der Inflation, den Energiepreise und dem zurückhaltenden Konsumverhalten.

Neben der weltweiten Kaufzurückhaltung wirkten sich auch die gefüllten Lager des Fachhandels auf die Absatzentwicklung bei Stihl aus.

Im Herbst vergangenen Jahres hat Stihl indessen das Bekenntnis zum Stammsitz betont und auf den Aufbau einer Fertigung von Akku-Produkten in Waiblingen verwiesen. Sie umfasst zunächst die Produktion von EC-Motoren für Profi-Akku-Produkte. Geplanter Betriebsbeginn ist 2025. Die Investitionssumme liegt bei rund 17 Millionen Euro.

An allen deutschen Standorten beschäftigt Stihl rund 6000 Mitarbeiter. Weltweit arbeiten 20.000 Mitarbeiter für den Sägenhersteller, der in 160 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten ist.