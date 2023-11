Die wirtschaftlich schwierige Lage macht auch den Start-ups im Land zu schaffen. Die wohl bekannteste Insolvenz in diesem Jahr war die des Solarauto-Projekts Sion. Das Münchner Start-up-Unternehmen Sono Motors hatte vergeblich bei Investoren um neue Gelder für den Bau der Vorserie eines Solarautos geworben und im Februar dann den Schlussstrich gezogen.

Doch dies ist nur ein Beispiel von vielen Insolvenzen in der Start-up-Szene in diesem Jahr. Laut einer Erhebung des Datendienstes Startupdetector für das „Handelsblatt“ sind in diesem Jahr bis Anfang Oktober schon mehr Start-ups in die Insolvenz gegangen als im vergangenen Jahr. Insgesamt seien es 2023 bisher 238 Pleiten gewesen ‐ ein neuer Höchstwert. Und der Trend halte wohl noch länger an. „Wir haben vermutlich den Höhepunkt noch nicht gesehen“, sagt Florian Heinemann, Gründer des Berliner Wagniskapitalgebers Project A im „Handelsblatt“.

906 Unternehmen in die Insolvenz gegangen

In Baden-Württemberg sind in den ersten zwei Quartalen 906 Unternehmen insolvent gegangen.Von diesen waren 251 Unternehmen nur bis zu drei Jahre alt. Eine klare statistische Abgrenzung zwischen jungen Unternehmen im Allgemeinen und Start-ups gebe es aufgrund der unklaren Definition des Begriffs „Start-up“ nicht, so eine Sprecherin des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg in Stuttgart. Allerdings würde die aktuelle Lage den hiesigen Start-ups die Kapitalsuche erschweren. Geopolitische Unsicherheiten, eine hohe Inflation sowie die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen und damit zusammenhängend die Investitionszurückhaltung privater Investoren seien die Gründe dafür, so das Wirtschaftsministerium. Eine gewisse Zurückhaltung von Investoren in Deutschland sieht auch Christine Schossig. Sie ist Privatier und hat in einige Start-ups investiert, aber auch selbst schon ein Start-up gegründet. Durch die aktuelle wirtschaftliche Lage im Land hielten die Investoren eher ihr Geld zurück, auch wenn es Start-ups mit guten Ideen wären.

Durch den hohen Zinssatz müssten die Start-ups auch stärker wachsen, um attraktiv für Investoren zu bleiben, so Jürgen Pinkl, ebenfalls Privatier. Durch die verschiedenen Finanzierungsrunden bei den Start-ups in den Phasen kann durch die aktuelle Lage es für Start-ups schwierig werden, Investoren zu finden.

Unverschuldet in eine Abwärtsspirale

„Durch die anhaltende Rezession kann es durch die geringere Nachfrage von Kunden auch dazu kommen, dass Start-ups unverschuldet in eine Abwärtsspirale kommen“, so Pinkl. Falls die Rezession länger anhalten sollte, könnte es noch schwieriger für Start-ups werden.

Die Einschätzung der aktuellen Lage teilt Markus Schmid, Koordinator der Start-Up Region Ostwürttemberg, nicht vollkommen. „In der Studie von Startupdetector geht es vor allem um die große Liga der Start-ups, da muss man aufpassen.“ Da gehe es um Investitionen im Millionenbereich, die die Start-ups benötigen, und in diesem Bereich seien die Investoren durchaus zurückhaltender geworden.

München und Berlin sind die Hochburgen

Im ostwürttemberger Raum sehe er aktuell nicht die Probleme von Insolvenzen. „Wobei sich inzwischen viele Unternehmen auch Start-ups nennen und diesen Geist leben, auch wenn sie eher technologieintensive Gründungen sind“, so Schmid. Die Situation in Ostwürttemberg sei aber auch spezifisch, da es viele Start-ups gebe, die digitale Lösungen für die Industrie anbieten oder sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. „Das sind Themen, die passen in den Zeitgeist und werden von Unternehmen auch gefragt“, erläutert der Experte.

Das größere Problem, das die Masse der Start-ups tatsächlich treffe, sei das Thema Fachkräfte. Er erlebe, dass junge Menschen eher die großen Unternehmen im Kopf haben als bei einem Start-up anzufangen. Auch sei es in Deutschland schwerer als im internationalen Vergleich zu gründen, da die Investoren eher auf Sicherheit bedacht seien. Im Bereich der KI-Start-ups zum Beispiel gebe es eher weniger Kapitalgeber aus Deutschland, sondern es seien eher ausländische Investoren. Laut des „Start-up Monitors“ 2023 von PWC Deutschland zeigt sich auch dort das Bild, dass die zentralen Stolpersteine Kapitalbeschaffung und Finanzierung an Relevanz gewinnen. Als Start-up-Hochburgen in Deutschland gelten nach wie vor Berlin und München. In Baden-Württemberg sind in Stuttgart und Karlsruhe die meisten Start-ups zu finden, so der Start-up-Atlas des Staatsministeriums Baden-Württemberg aus dem Jahr 2021. Allerdings zeigt der aktuelle Innovationsatlas 2023 des Instituts der deutschen Wirtschaft, dass Baden-Württemberg mit 20 innovationsnahen Gründungen je 10.000 Bestandunternehmen den zweiten Platz belegt. Der Bundesschnitt liege bei 17 Gründungen, so das Wirtschaftsministerium. Die Stärken in Baden-Württemberg liegen besonders in kreisfriene Städten und im ländlichen Raum.