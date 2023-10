Der Bushersteller Daimler Buses kritisiert die Pläne der EU zur CO2-Reduktion bei Reisebussen. Der Chef der Bussparte des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck, Till Oberwörder, sagte: „20 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2030 sind zwar ambitioniert, jedoch machbar.“ Ein Minus von 45 Prozent, wie die EU-Kommission vorgeschlagen hatte, sei völlig unrealistisch.

Dagegen sei der Vorschlag, die Emissionen aller Stadtbusse bis 2030 auf null zu senken, möglich. Hier sieht sich Daimler mit dem seit 2018 in Serie produzierten E-Citaro als Vorreiter. Die Pläne wirken sich auch auf die Standorte in Baden-Württemberg aus.

Daimler Buses fordert Ausbau der Ladeinfrastruktur

Daimler Buses, früher Evobus, sehe sich für den Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge hervorragend aufgestellt. Es mangele nicht an Produkten, wohl aber an der Ladeinfrastruktur.

Während für Stadtbusse, die kurze Strecken zurücklegen, die Batterietechnologie ausreiche und die Fahrzeuge nachts im Depot geladen werden könnten, brauche es für Reisebusse einen flächendeckenden Ausbau der öffentlichen Lade- und Wasserstoff-Tank-Infrastruktur.

Ein entsprechender Hochlauf sei bis 2030 nicht möglich, sagte Oberwörder bei einem digitalen Pressegespräch auf der wichtigsten Branchenmesse Bussworld Europe 2023 in Brüssel.

Die Busbranche könne ihren CO2-Ausstoß in Europa um 20 Prozent für Reisebusse und um 100 Prozent für Stadtbusse senken und damit im Schnitt über alle Segmente um rund 50 Prozent reduzieren. Von der EU-Kommission, die das Thema im Oktober weiter beraten will, erwartet der Bushersteller deutliche Investitionen in den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Absage an Euro 7-Norm

Außerdem sei es für die vollständig Elektrifizierung der Stadtbusse notwendig, die Anbieter, etwa Stadtwerke, beim Umbau ihrer Einrichtungen zu unterstützen. Zur Höhe, der aus seiner Sicht notwendigen Investitionen sagte Oberwörder nichts.

Es brauche für jedes Segment „zugeschnittene“ Rahmenbedingungen und realistische Ziele. Daimler Buses müsse seine „finanziellen Mittel voll für die Entwicklung emissionsfreier Technologien einsetzen“. Der verschärften Abgasnorm Euro 7 erteilte Oberwörder eine Absage.

Standort Mannheim fertigt künftig nur noch E-Stadtbusse

Auf die Frage, wie sich die Brüsseler Pläne auf die baden-württembergischen Standorte in Mannheim und Neu-Ulm auswirkten, betonte Oberwörder, in Mannheim sollen künftig nur noch E-Stadtbusse produziert werden.

Die Umstellung auf die „Zukunftstechnologie“ sei ein klares Signal für den Standort. Früheren Angaben zufolge soll der Standort Mannheim mit rund 3300 Mitarbeitern das Kompetenzzentrum für E-Stadtbusse werden.

Beschäftigungssicherung für Mannheim und Neu-Ulm

Unruhe an den Standorten Mannheim und Neu-Ulm hatte es gegeben, weil der Rohbau bis 2028 unter anderem nach Tschechien verlagert werden soll. Früheren Berichten zufolge wurde für beide Standorte die Beschäftigungssicherung bis 2033 verlängert. In Neu-Ulm wurde der zunächst geplante Stellenabbau gestoppt.

Mit rund 3600 Beschäftigten ist Neu-Ulm der größte Produktionsstandort von Daimler Buses und soll als Kompetenzzentrum für Reisebusse auch weiterhin der einzige Standort für Reisebusse der Marke Setra fertigen. Doch das Reisebus-Geschäft schwächelte in den vergangenen Jahren Pandemie bedingt. Oberwörder sagte, der Absatz habe sich zwar stark erholt, sei jedoch noch nicht wieder auf dem Niveau von 2019.

Neu-Ulm angeblich „sehr gut ausgelastet“

Zu den konkreten Auswirkungen auf den Standort Neu-Ulm blieb Oberwörder allgemein. Neu-Ulm sei wie auch Mannheim „sehr gut ausgelastet“. Die Produktion in Neu-Ulm sei auf die Elektrifizierung von Reisebussen gut vorbereitet. Bis Ende des Jahrzehnts wolle Daimler Buses elektrisch angetriebene Reisebusse in den Verkehr bringen. Berichten zufolge soll in die beiden Werke bis 2030 rund 150 Millionen Euro investiert werden.

Oberwörder sagte weiter, der Markt für E-Stadtbusse wachse derzeit um zehn bis elf Prozent, Daimler Buses partizipiere. Im ersten Halbjahr verkaufte die Bussparte von Daimler Truck 11.800 Fahrzeuge, rund 36 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie viele davon E-Busse waren, verriet Oberwörder nicht.

Daimler Buses fährt Doppelstrategie

Daimler Buses habe eine klare E-Roadmap für die Elektrifizierung seiner Fahrzeuge über alle Segmente hinweg. Dabei setze der Hersteller analog der Doppelstrategie des Mutterkonzerns Daimler Truck auf batterieelektrische als auch auf wasserstoffbasierte Technologien.

Der rein batterieelektrisch angetriebene Stadtbus Mercedes-Benz E-Citaro wird seit diesem Jahr auch mit einer wasserstoffbasierten Brennstoffzelle angeboten. Zudem plane Daimler Buses, ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts einen batterieelektrisch angetriebenen Überlandbus im Portfolio zu haben und bis zum Ende der Dekade elektrisch angetriebene Reisebusse.

Der Mitteilung zufolge will Daimler Buses bis zum Jahr 2030 in jedem Segment lokal CO2-neutrale Modelle auf der Basis von Batterien oder Wasserstoff anbieten. Der Fokus liegt zunächst auf den Kernmärkten Europa und Lateinamerika. Bis 2039 sollen im Kernmarkt Europa nur noch lokal CO2-neutrale Neufahrzeuge vertrieben werden. Im Stadtbus-Segment soll dies bereits ab dem Jahr 2030 in Europa der Fall sein.

Darüber hinaus unterstütze Daimler Buses Kunden bereits heute beim Umstieg auf elektrisch angetriebene Busse mit Knowhow. Im Juni 2023 hat das Unternehmen mit der Daimler Buses Solutions GmbH ein neues Tochterunternehmen gegründet, das sich voll auf die Konzeption und den Aufbau von E-Infrastruktur spezialisiert.

Die zum Daimler Truck-Segment gehörende Daimler Buses ist einer der weltweit führenden Omnibus-Hersteller. Die Produktpalette reicht von Reise-, Überland-, Stadt- und Sonderbussen bis hin zu Busfahrgestellen.

Zu den Standorten von Daimler Buses gehören die Daimler Buses GmbH mit zahlreichen Tochtergesellschaften in Europa, Daimler Buses Latin America in Brasilien, Daimler Buses Mexico, Daimler Coaches North America sowie das Busgeschäft der Mercedes-Benz Türk A.Ş in der Türkei.