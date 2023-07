Spitz und scharf: Warum der Nadelhersteller Groz–Beckert jetzt auch auf Messer macht

Familienunternehmen wird nachgesagt, sie denken langfristig. In Dekaden. Auf den Albstädter Hersteller von Industrienadeln, Präzisionsteilen und Feinwerkzeugen Groz–Beckert trifft das zweifellos zu. Man habe sich in den vergangenen Jahren intensiv mit den Perspektiven des Stammgeschäfts auseinandergesetzt, sagt der Sprecher der Geschäfsführung Hans–Jürgen Haug am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz, und sei zu der Erkenntnis gekommen, dass die Risiken zunehmen. Die 171–jährige Erfolgsgeschichte aus Albstadt, bekommt sie Risse?

Wenn Haug von „Stammgeschäft“ spricht, dann meint er den Umsatz mit Textilherstellern, die vornehmlich in Asien produzieren. Mit Groz–Beckert Produkten wir gestrickt und gewebt, getuftet, gefilzt, genäht und kardiert. Heute bedient der Konzern mit rund 70.000 Produkttypen alles, was als textile Fertigung gilt. Gut 90 Prozent des Gesamtumsatzes von 814 Millionen Euro macht Groz–Beckert in diesem Segment. Doch die hohe Abhängigkeit von China, dem mit Abstand größten Textilproduzenten weltweit, und Forderungen, die Textilindustrie nachhaltiger zu machen, bergen Risiken für Groz–Beckert. „Wir können im Stammgeschäft weiter leicht wachsen. Doch gilt das auch in 20 Jahren noch?“, fragt Haug.

Technische Textilien mit vielversprechenden Perspektiven

Die Probe aufs Exempel will man bei Groz–Beckert nicht machen. Stattdessen hat sich das Unternehmen auf die Suche nach weiteren Standbeinen gemacht. Ein erstes wurde bereits vor einigen Jahren identifiziert: technische Textilien für die Bau– und Verbundstoffindustrie, firmenintern „Zukunftsgeschäft“ genannt. Dazu zählen textile Bewehrungen für Betonkonstruktionen, mit denen das leidige Korrosionsproblem bei Stahlbeton gelöst werden kann. Und dazu zählen Composite–Produkte, die beispielsweise in modernen Sportartikeln zum Einsatz kommen.

Noch ist der Umsatzbeitrag des „Zukunftsgeschäfts“ überschaubar. Rund 35 Millionen Euro erlöste Groz–Beckert damit im vergangenen Jahr. Doch die Perspektiven seien vielversprechend, sagt Haug. „Wir glauben, dass sich daraus in den kommenden 20 Jahren ein gutes Geschäft entwickeln lässt.“ In Erdbebengebieten, wie beispielsweise in Italien, hätten sich nichtmetallische Bewehrungen bereits durchgesetzt.

Industriemesser als zweites Standbein

Ein zweites Standbein soll das Wachstum auf dem Weg dahin sicherstellen. „Uns war klar, dass die Textil– und Bewehrungsmärkte nicht für künftiges Wachstum reichen werden“, erklärt Haug. Deshalb habe man gezielt nach Unternehmen außerhalb der Textilindustrie gesucht, mit denen Groz–Beckert die Wachstumsstory in den nächsten 20 bis 30 Jahren fortschreiben könne. Fündig geworden ist man in Remscheid, bei TKM — ausgesprochen: The Knife Manufacturers. Übersetzt: Die Messermacher.

Das Unternehmen fertigt Industriemesser für die Papier– und Verpackungsindustrie aber auch für die Holz–, Metall– und Recyclingindustrie, erlöst rund 140 Millionen Euro im Jahr und ist profitabel. Auf „zehn Prozent“ taxiert Haug die operative Ergebnismarge des Unternehmens, das aktuell vornehmlich Kunden in Europa bedient und das unter dem Dach von Groz–Beckert „internationaler“ werden soll. „TKM hat ein unheimliches Wachstumspotenzial“, sagt Haug, das man in den kommenden Jahren heben wolle — zuerst einmal auf dem nordamerikanischen Kontinent, später in Asien, insbesondere China.

Gegenwind im operativen Geschäft

TKM passe auch deshalb so gut zu Groz–Beckert, weil es die gleiche Kernkompetenz habe, nämlich die Herstellung von „prozesskritischen Präzisionswerkzeugen aus Metall“, es produktseitig aber keine Überschneidungen gebe, argumentiert der Groz–Beckert–Chef. Gesteuert soll TKM wie bisher aus Remscheid heraus; von der Übernahme profitiere aber auch der Standort Albstadt, etwa im Maschinenbau und in der Entwicklung.

Schon im laufenden Jahr, das zeigen aktuelle Zahlen, stabilisiert TKM das Geschäft von Groz–Beckert. Zwar lagen die Erlöse von Januar bis Juni konzernum acht Prozent über denen des Vorjahres. Doch zum Wachstum hat einzig TKM beigetragen. Die Messermacher aus Remscheid herausgerechnet sanken die Umsätze im ersten Halbjahr um elf Prozent. Zum Gewinn schweigt sich das Unternehmen zwar grundsätzlich aus. Soviel ließ sich Haug dann aber doch entlocken: Das Ergebnis sei positiv, die Marge habe wegen gestiegener Kosten allerdings gelitten.