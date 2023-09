Zwei Wochen ist es her, als der Laupheimer Spediteur Markus Barth in der „Schwäbischen Zeitung“ vehement vor der geplanten Erhöhung der Lkw-Maut zum 1. Dezember warnte. „Es ist eine Katastrophe für uns und die gesamte Speditionsbranche“, so Barth damals, „wir reden fast über eine Verdopplung der Kosten, wenn bei einem unserer 40-Tonner in der Euro-Klasse 6 der CO₂-Aufschlag von 18 auf 34 Cent pro Kilometer steigt.“

Jetzt kommt Bewegung in den umstrittenen Vorgang: Mehrere Hundert Lkw-Fahrer wollen sich an bundesweiten Demonstrationen gegen die Preisexplosion bei der Mautgebühr beteiligen.

Konvoi-Fahrten mit Brummis in den Innenstädten

Die „Schwäbische Zeitung“ erfuhr: Für Samstag, den 14. Oktober, wurden Demos in Ulm, Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg angemeldet. Geplant sind Konvoi-Fahrten mit zahlreichen Lkw durch die jeweiligen Innenstädte bis zu den zentralen Plätzen.

Dort sollen Infostände aufgebaut werden, wo Redner auf die finanziellen Probleme der Speditionsbranche hinweisen, falls die Lkw-Maut tatsächlich in voller Höhe greift.

Wir haben ausgerechnet, dass sich der Monatseinkauf in den Supermärkten für eine vierköpfige Familie um zirka 100 Euro pro Monat verteuert. Andreas Rothe

Barth hatte ausgerechnet, dass auf seine Spedition Mehrkosten in Höhe von zirka 720.000 Euro zukommen. Das habe zur Folge, dass nur noch drei von vier seiner Lkw im Fernverkehr zum Einsatz kommen.

Lebensmittel in den Supermärkten könnten spürbar teurer werden

Organisator der Demonstrationen ist der ebenfalls aus Laupheim stammende Fernfahrer Andreas Rothe. Er spricht im Namen der neu gegründeten Gruppe „Berufskraftfahrer-Pro“ (BKF-Pro). „Einerseits würde es zahlreiche Arbeitsplätze in unserer Branche kosten, wenn sich die Lkw-Maut annähernd verdoppelt“, sagt Rothe, „andererseits haben viele Verbraucher noch nicht realisiert, welche Folgen auf sie zukommen.

Wir haben ausgerechnet, dass sich der Monatseinkauf in den Supermärkten für eine vierköpfige Familie um zirka 100 Euro pro Monat verteuert, wenn die erhöhte Maut auf unsere Auftraggeber umgelegt wird. Ganz zu schweigen von leeren Supermarktregalen, die bei weniger Fernverkehr im Lebensmittelhandel drohen.“

Rothe will mit seinem Lkw bei der Demonstration entweder in Ulm oder in Stuttgart vorweg fahren. Es soll ein Trauerzug „ohne viel Tamm Tamm“ werden. Trauerzug deshalb, weil Rothe auf seinem Lkw einen Sarg mit der Aufschrift „Das deutsche Transport- und Berufskraftfahrerwesen wird zu Grabe getragen.“

Anders als bei einer Demonstration dänischer Lkw-Fahrer, die im Mai wichtige Grenzübergänge nach Deutschland mit ihren Fahrzeugen zugestellt hatten, sollen in deutschen Städten keine Blockaden erfolgen. „Wir wollen im Schritttempo auf die zentralen Plätze fahren und niemanden behindern“, sagt Rothe.

Wenn keine Partei an unserer Seite steht, ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, gehört zu werden. Hennes Göttel

Der Demonstrations-Organisator hat bundesweit rund 5000 Speditionsunternehmen angeschrieben und gebeten, sich an den Aktionen zu beteiligen. Rund 200 Zusagen liegen bislang vor. „Wir rechnen mit mehreren Hundert teilnehmenden Betrieben“ so Rothe, „vielleicht sogar mit über 1000.“

Branche transportiert laut Verband 85 Prozent der Gütermenge in Deutschland

Spediteur Barth erklärt derweil, dass er nach seinem Maut-Interview in dieser Zeitung „so viel Zuspruch erfuhr, wie noch nie“. Hennes Göttel, Vorstand vom Verband des Württembergischen Verkehrsgewerbes, habe sich bei ihm bedankt, auf die Aktion „#mauteverest“ verwiesen, bei der unter anderem Aufkleber verteilt werden. Dort heißt es auf der Website: „Die Kampagne soll einerseits aufklären und gleichzeitig für eine neue Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen."

Und weiter: "Dabei ist die Forderung an die Politik klar: Eine Branche, die 85 Prozent der Gütermenge in Deutschland transportiert, darf nicht ignoriert werden. Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes wird gezielt vernachlässigt, dass Windkraftanlagen, Klopapier und der Joghurt im Supermarkt nicht mit der Bahn transportiert werden.“ Göttel schreibt in einer Mail: „Natürlich kann man zu der Kampagne stehen wie man will. Aber wenn keine Partei an unserer Seite steht, ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, gehört zu werden.“

Bundesregierung will Umstieg auf E-Laster

Die Bundesregierung hatte im Juni beschlossen, die Lkw-Maut ab Dezember an die Höhe des CO₂-Ausstoßes zu koppeln. Die Regierung verfolgt den Plan, dass Speditions-Unternehmen deutlich mehr Lkw mit einem E-Antrieb ausrüsten. Die erhöhte Lkw-Maut wird bei E-Fahrzeugen bis 2026 erlassen, die Anschaffung eines E-Fahrzeugs soll subventioniert werden.

Die Regierung rechnet mit Einnahmen bis zu 15 Milliarden Euro durch die Mauterhöhung, von denen ein Großteil in Infrastruktur-Projekte der Deutschen Bahn fließen. Auch dieser Plan ärgert Spediteur Barth. Er sagt: „Wir sollen mit unseren Lkw Geld verdienen, um Projekte der Bahn zu finanzieren. Das kann in unserer Branche niemand nachvollziehen.“