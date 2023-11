Hiesige Hersteller von Solaranlagen stehen unter Druck. Man habe die Fertigung von Solarmodulen in diesem Jahr um 30 Prozent reduziert, heißt es bei Heckert Solar, einem Produzenten in Chemnitz. Sorgenvolle Nachrichten kommen auch aus anderen Firmen. Ihre Botschaft: Die Solarindustrie ist bedroht, sogar in ihrem Bestand gefährdet. Das führt zu einer Debatte, ob und wie die Politik helfen kann.

Wobei sich die Situation der Branche widersprüchlich darstellt. Einerseits geht es hierzulande gerade richtig vorwärts. Das Ausbauziel der Bundesregierung für dieses Jahr wurde bereits im September erreicht. Solarkraftwerke mit einer Leistung von mehr als zehn Gigawatt (Milliarden Watt) kamen hinzu ‐ so viele wie noch nie zuvor.

Außerdem peilt die Europäische Kommission an, dass mittelfristig 40 Prozent der auf dem Kontinent installierten Solarmodule aus heimischer Produktion stammen sollen. Andererseits berichtet das Institut der deutschen Wirtschaft jedoch, die Großhandelspreise für Solarmodule seien seit Ende 2022 um bis zu 40 Prozent gesunken ‐ was in der Branche zu erheblicher Unruhe führt.

Massiver Preisverfall seit einigen Monaten

Beim Unternehmen Heckert sieht man es so: Weil die Preise deutlich zurückgehen, sei die Fertigung reduziert worden. „Grundsätzlich beobachten wir wie alle europäischen Marktbegleiter seit einigen Monaten den massiven Preisverfall bei Solarmodulen“, sagt auch Detlef Neuhaus, Chef des Unternehmens Solarwatt in Dresden. Über die Ursache dieser Entwicklung ist ein guter Teil der Akteure einig.

Neuhaus: „Der Preisverfall wird ausgelöst durch den massiven Import chinesischer Hersteller, die ihre Produkte teilweise ohne Berücksichtigung internationaler Standards herstellen lassen.“ Damit meint er, dass für die Solarfertigung benötigtes Polysilizium aus der chinesischen Provinz Xinjiang stammt, wo die Bevölkerungsgruppe der Uiguren unterdrückt werde, und die chinesische Regierung den Preis der Produkte stark heruntersubventioniere.

Ähnliches ist aus dem Bundeswirtschaftsministerium zu vernehmen. „Eine Ursache für den derzeitigen Preisverfall für Photovoltaik-Module dürfte darin liegen“, dass diese „in China unter Zwangsarbeit hergestellt werden und nicht mehr in den USA verkauft werden dürfen“. Damit spricht das Ministerium des Grünen Robert Habeck die neue Gesetzgebung in den USA an.

Diese zielt darauf ab, zukunftsträchtige Industrien aufzubauen, diese zu subventionieren und Importe aus China zu verringern. Weil ihre Absatzchancen in Nordamerika zurückgehen, würden chinesische Firmen nun versuchen, ihre Produkte billig in den europäischen Markt zu drücken, heißt es auch beim Solarhersteller Meyer Burger im sächsischen Ernstthal.

85 Prozent aller Solarmodule kommen aus China

Ohnehin ist die Abhängigkeit des hiesigen Solarmarktes von der chinesischen Fertigung beträchtlich. Nach Zahlen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesystem kommen 85 Prozent aller Solarmodule aus China. Das wiederum löst Befürchtungen aus.

Sollten einige der wenigen europäischen Unternehmen, die die Fertigungskette für Sonnenkraftwerke beherrschen, infolge des Preiskampfes aufgeben, würde die technologische Souveränität in Frage gestellt. Energie- und außenpolitisch könnte Europa erpressbar werden.

Um die einheimische Herstellung zu schützen und den EU-Zielen entsprechend auszubauen, fordern einige Unternehmen wie Heckert, Solarwatt und Meyer Burger nun eine zusätzliche Förderung durch den Staat. Gunter Erfurt, Vorstandsvorsitzender von Meyer Burger, bezeichnet einen gewünschten Mechanismus als „Resilienz-Prämie“.

Diesen Zuschuss aus öffentlichen Mitteln in Höhe einiger Cent pro Kilowattstunde würden die Hausbesitzer und Unternehmen erhalten, die teurere Solarzellen aus einheimischer Fertigung installieren lassen ‐ und keine chinesischen. „Resilienz-Prämie“ wird diese Subvention genannt, weil sie die Anpassungsfähigkeit und Eigenständigkeit der europäischen Solarfertigung sichern soll.

Bundespolitik wirkt etwas ratlos

Allerdings sehen das nicht alle so. Markus Meyer, Chef der Berliner Firma Enpal, argumentiert, die billigen chinesischen Module machten die hiesige Stromproduktion günstiger. Neue staatliche Zuschüsse dagegen würden sie verteuern. Außerdem reiche die europäische Fertigung von Solarmodulen nicht ansatzweise aus, um den Bedarf im momentanen Solarboom zu befriedigen.

Enpal und ähnliche Firmen haben andere wirtschaftliche Interessen als die Modulhersteller ‐ sie produzieren die Anlagen nicht selbst, sondern verkaufen sie bloß, können von niedrigen Preisen und hoher Nachfrage profitieren.

Die Bundespolitik ist angesichts dieser Lage etwas ratlos. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP beraten unter anderem über die Resilienz-Prämie. „Souveränität ist ein hohes Gut“, sagt Grünen-Energiepolitikerin Katrin Uhlig.

Möglicherweise findet der Zuschuss Eingang in ein Gesetzesvorhaben, das Solarpaket I heißt und eventuell noch in diesem Jahr fertig wird. Vielleicht aber auch nicht. Es ist kein Geheimnis, dass die Liberalen neuen Zuschüssen skeptisch gegenüber stehen und lieber vorhandene abschaffen wollen.