Wer vor einem Jahr an Holz zum Heizen für den Winter kommen wollte, hatte allen Grund zum Ärger: Durch gestiegene Öl- und Gaspreise schoss die Holznachfrage in die Höhe. Das Angebot verknappte zunehmend und an manchen Orten kamen Menschen irgendwann gar nicht mehr an ihr Holz. Und wenn, mussten sie dafür Rekordpreise zahlen.

Wir erklären, wie sich die Preise geändert haben und warum der ideale Zeitpunkt für den Holzkauf in diesem Jahr ein anderer sein könnte als gewöhnlich.

Welches Holz eignet sich zur Beheizung?

Im Vergleich zu Gas oder Öl, kann Holz ein günstigerer Wärmelieferant sein. Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums heizen in Deutschland über eine Million Haushalte vorwiegend mit Holz, vor allem im ländlichen Raum. Zudem gibt es 11,2 Millionen ergänzende Einzelraumfeuerstätten, wie Kamin- oder Kachelöfen.

Baden-Württemberg bewegt sich dabei deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Hier werden laut des Statistischen Landesamtes 6,2 Prozent der Wohnungen in Wohngebäuden überwiegend mit Holz beheizt, bundesweit sind es 3,7 Prozent.

Dabei kommen laut Ministerium vor allem Pellets und Scheitholz zum Einsatz. Der Unterschied: Pellets werden aus Sägespänen und Resthölzern hergestellt und in Stäbchenform gepresst. Scheitholz hingegen sind in Längsrichtung gespaltene Stammholzabschnitte. Beide Holzbrennstoffe haben laut Experten ihre Vor- und Nachteile.

Pellets könnten zwar kompakter gelagert werden und länger brennen, bräuchten im Gegensatz zu Scheitholz aber eine spezielle Lagerung im Hausinneren. Tendenziell kommen laut Ministerium Pellets eher für die Beheizung des gesamten Wohnraums, Scheitholz eher für eine ergänzende Beheizung infrage.

Weshalb waren im vergangenen Jahr die Preise hoch und das Angebot gering?

Das Angebot war eigentlich gar nicht gering. Bei den Pellets etwa wurde in Deutschland mehr produziert als je zuvor. Gering war die Verfügbarkeit. Weil zu viel auf einmal nachgefragt wurde, kam es vielerorts zu Logistikproblemen, erklärt der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV).

Der Grund: Im Zuge des Krieges gegen die Ukraine stiegen Öl- und Gaspreise massiv an. Um Heizkosten zu sparen, griffen viele Haushalte, die neben ihrer Öl- oder Gasheizung auch eine Einzelraumfeuerstätte besitzen, auf deutlich mehr Holz zurück als üblich. „Wer ansonsten nur ab und zu den Ofen angemacht hat, hat ihn plötzlich auf Hochtouren laufen lassen“, erklärt der DEPV.

Und der Krieg brachte den Markt noch mit einer weiteren Dynamik durcheinander: Durch die Wirtschaftssanktionen blieben vor allem in den skandinavischen Ländern große Mengen an Restholzlieferungen aus Russland aus. Laut Helmut Schellinger, der in Krauchenwies eine Pellet-Produktion betreibt, fehlten allein deshalb etwa zehn Millionen Tonnen Restholz in Europa, das zur Herstellung der Pellets verwendet wird.

Die Nachfrage aus dem hohen Norden erreichte auch den Südwesten Deutschlands, das verfügbare Holz wurde knapp. Die hohe Nachfrage und die gleichzeitig geringe Verfügbarkeit sorgten für Rekordpreise.

Drohen erneut Engpässe?

Nein, derartige Engpässe wie vor einem Jahr wird es nicht erneut geben. Darüber sind sich die Experten einig. Mittlerweile habe sich die Nachfrage normalisiert und komme wieder vor allem aus der Region. Das habe vor allem damit zu tun, dass auch die Preise für Gas und Öl wieder gesunken sind.

Zudem haben die Holzproduzenten in Deutschland ihre Produktion weiter erhöht. Bei Pellets wurde erneut ein Rekordwert verzeichnet. Also: Wer Holz für den kommenden Winter kaufen möchte, sollte derzeit problemlos daran kommen.

Haben sich die Preise mittlerweile beruhigt?

Das hängt ganz davon ab, ob Pellets oder Scheitholz betrachtet werden. Bei Pellets lässt sich sagen: beruhigt ja, normalisiert nein. Im September kosten Pellets laut des Deutschen Pelletinstituts bei einer Abnahme von sechs Tonnen im Bundesdurchschnitt 382,44 Euro pro Tonne. Das ist zwar nur die Hälfte des Preises von vor einem Jahr (763,76 Euro pro Tonne), aber immer noch fast 40 Prozent teurer als im September 2021 (236,67 Euro pro Tonne).

Anders ist die Entwicklung beim Scheitholz. Die bundesweiten Durchschnittspreise erhebt hier das Technologie- und Förderzentrum (TFZ) in Bayern. Und die Zahlen des TFZ zeigen: Die Preise steigen weiter. Im Juli 2022 waren es bei Hartholz-Meterscheiten bei einer Abnahme von sechs Raummetern 112,63 Euro pro Raummeter. Bereits das war ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Doch im Juli dieses Jahres kam nochmals eine kräftige Erhöhung hinzu: 131,67 Euro kosteten der Raummeter zu diesem Zeitpunkt.

Wie können die Entwicklungen so unterschiedlich verlaufen? Simon Lesche, Experte für biogene Festbrennstoffe am TFZ, sagt: „Weil der Brennholzmarkt typischerweise eine langsamere Preisentwicklung aufweist.“ Der Durchschnittspreis sei hier zwar gestiegen, es gebe aber nach oben und nach unten hin nicht mehr die Extreme aus dem vergangenen Jahr.

Wann ist der günstigste Zeitpunkt für den Holzkauf?

Laut Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist der Zeitraum zwischen Juni und Oktober der optimale Zeitpunkt für den Kauf von Scheitholz ‐ normalerweise. Denn im vergangenen Jahr hätten viele Menschen Hamsterkäufe getätigt und Übermengen gekauft.

Weil viele Haushalte auch aufgrund des milden Winters noch eingedeckt seien, sei zu vermuten, dass in diesem Jahr weniger Holz umgesetzt wird. Da Scheitholzpreise nur alle sechs Monate erhoben werden, lässt sich hier der Preisverlauf bis zum Winter aufgrund des durcheinander gewürfelten Marktes also nicht genau prognostizieren.

Bei den Pellets zeigt sich aber bereits: In diesem Jahr nehmen die Holzpreise tatsächlich einen anderen Verlauf als gewöhnlich. Im Frühsommer gab es bereits eine ungewöhnliche kurzfristige Preissteigerung, die im August und September wieder deutlich zurückgegangen ist ‐ in Monaten, in denen der Preis normalerweise steigt. Der DEPV sieht deshalb aktuell einen günstigen Zeitpunkt für den Kauf von Pellets.

Wo sollten Haushalte Holz kaufen?

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg empfiehlt bei Scheitholz den regionalen Bezug aus den heimischen Wäldern. Hier könne jeder selbst nachvollziehen, ob dabei ausschließlich nicht sägefähiges Holz verwendet wird. In Baumärkten würden oft Kleingebinde verkauft, die unverhältnismäßig teuer seien.