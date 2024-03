Krisen und Konjunkturflaute so weit das Auge reicht. So mag es einem vorkommen, wenn man sich den aktuellen Stand der deutschen Wirtschaft anschaut.

Doch wie steht der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg im Vergleich zur restlichen Welt da? Auch hierzulande setzen viele Firmen mittlerweile auf Produktionsstandorte im billigeren Ausland. Nur ein Unternehmen aus der Region tanzt aus der Reihe.

Noch steht BaWü gut da

Doch die guten Nachrichten zuerst. Im bundesweiten Vergleich ist Baden-Württemberg noch immer einer der stärksten Wirtschaftsstandorte. Unter den Flächenländern weise der Südwesten noch immer die größte Industriedichte auf, wie der Verein Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) mitteilt.

Gut ausgebildeten Fachkräfte, eine hohe Produktivität, ein engmaschiges Netz von Forschungs- und Hochschuleinrichtungen sowie die Spitzenstellung bei Innovationen und Patenten sprechen laut UBW für das Bundesland.

Doch Energiekrise und Ukrainekrieg machen dem Südwesten zu schaffen - die Wirtschaft stagniert. „Die Wirtschaftslage hat sich glücklicherweise nicht weiter verschlechtert. Umgekehrt haben es die Unternehmen aber noch nicht geschafft, aus der Krise herauszukommen“, so Martin Buck, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben.

Hohe Energiekosten im internationalen Vergleich

Insbesondere im Bereiche der Energiekosten habe die Region im internationalen Vergleich an Boden verloren. „Die Schere bei den Energiepreisen hat sich insbesondere zu den USA und China weit geöffnet“, sagt UBW-Hauptgeschäftsführer Oliver Barta. Das beschleunige die Abwanderung energieintensiver Industrie.

So betreibt auch der Ravensburger Pharmadienstleister Vetter eine Produktionsstätte in der Nähe von Chicago. Doch trotz der geringeren Energiekosten hat sich Vetter, Stand jetzt, gegen einen großangelegten Produktionsausbau in Übersee entscheiden.

„Obwohl die USA der wichtigste Pharmamarkt sind, sprechen Faktoren wie die dort aktuell geringe Kaufkraft des Euro sowie die massiv gestiegenen Lohnkosten gegen einen Produktionsaufbau in den USA in großem Maßstab“, sagt Geschäftsführer Thomas Otto.

Das heiße allerdings nicht, dass die Produktion in Übersee jetzt heruntergefahren wird. Ganz im Gegenteil: In den nächsten Jahren soll die Produktionsstätte auf das fimeneigene Grundstück in Des Plaines, 30 Autominuten von Chicago entfernt, umziehen. „Bis zum Jahr 2030 wollen wir hier eine neue Produktionsstätte nach modernsten Standards aufbauen“, so Otto.

Rekordumsatz bei Vetter - Abwanderung bei Stihl

In dieses Projekt sollen rund 200 Millionen Euro fließen. Für den nächsten großen Wachstumsschritt plane man eher mit weiteren Standorten in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Vetter hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von mehr als einer Milliarde Euro erwirtschaftet.

Andere europäische Regionen hat auch der Waiblinger Motorsägenhersteller Stihl in den Blick genommen. Laut Angaben des Unternehmens werde aktuell geprüft, ob ein Teil der Produktion in die Schweiz, die eigentlich als Hochpreis-Standort gilt, ausgelagert werden soll.

Das Unternehemen hat bereits 2018 das Stihl-Werk 5 in Ludwigsburg geschlossen, da das in die Jahre gekommene Gebäude den Anforderungen des Betriebs nicht mehr entsprach. Parallel zur Schließung sei ein Konzept für einen neuen Standort in der Ludwigsburger Weststadt erarbeitet worden.

Doch dieser Plan liegt nun erst einmal auf Eis. „Dabei ist deutlich geworden, dass die Umsetzung der bestehenden Vorplanung eine unerwartet hohe Investitionssumme erfordern würde, unter anderem wegen stark gestiegener Baukosten“, sagt ein Sprecher von Stihl.

32-Stunden-Woche als Hemmnis

Hinzu kämen die hohen Energiekosten hierzulande. Zudem stehe mittelfristig die Forderung der IG Metall nach einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich im Raum.

„Diese Arbeitszeitverkürzung würde die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standorts insgesamt nochmals deutlich schwächen“, erklärt der Sprecher. Ob die Produktion der Schneidgarnituren künftig vollständig in die Schweiz abwandert, sei allerdings noch nicht vollends entschieden.

Insbesondere die hohen Energiekosten kritisiert auch UBW-Geschäftsführer Barta: „Es ist entscheidend, dass die Bundesregierung rasch für Klarheit sorgt, wie sie dauerhaft eine sichere Versorgung mit Energie zu international wettbewerbsfähigen Kosten gewährleisten will.“

Hohe Steuern, viel Bürokratie, wenig Fachkräfte

Die Energiepreise rangieren laut der IHK Bodensee-Oberschwaben, neben dem Fachkräftemangel und der Inlandsnachfrage, unter den Top-Drei-Risiken für die Geschäftsentwicklung. 40 Prozent der Betriebe in der Region würden die Wirtschaftspolitik als Risiko für die eigene Unternehmensentwicklung ansehen.

Oliver Barta beklagt zudem die hohe Steuerlast im Land. „Wir brauchen dringend eine Absenkung der steuerlichen Belastung der Unternehmen auf maximal 25 Prozent“, so der UBW-Geschäftsführer. Hinzu kämen hohe Sozialabgaben, ausufernde Bürokratie und die schleppende Integration von ausländischen Fachkräften in den Arbeitsmarkt.

„Neben einem besseren Ausschöpfen des inländischen Arbeitskräftepotenzials gilt es, international noch stärker für Deutschland als Arbeitsort zu werben“, betont Barta.

Vetter-Geschäftsführer Otto nennt genau dieselben Probleme und verbindet diese mit einem Appell an die politischen Entscheidungsträger: „Wir benötigen mehr denn je eine vorwärtsgewandte Politik, welche die richtigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Wirtschaft schafft.“