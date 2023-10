Schwere Kursverluste in Tel Aviv und Kairo

Die jüngste Eskalation im Nahen Osten haben am Sonntag auch an den dortigen Aktienbörsen für schwere Erschütterungen gesorgt. In Tel Aviv brach der TA-35 zuletzt um sieben Prozent ein. Das war der größte Verlust in mehr als drei Jahren. Der EGX30 in Kairo sackte um 5,4 Prozent ab. In beiden Ländern wird jeweils von Sonntag bis Donnerstag an den Börsen gehandelt.

Größere Verluste gab es auch in Riad, Doha und Kuwait City, wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß.

Am Samstag hatte die islamistische Hamas von Gaza aus überraschend Großangriffe gegen Israel begonnen. Dabei sind jüngsten Angaben zufolge dort mindestens 500 Menschen getötet worden. Bewaffnete Palästinenser drangen am Samstagmorgen über Land, See und Luft nach Israel vor. Das Sicherheitskabinett in Tel Aviv rief den Kriegszustand aus.