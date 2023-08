Wer von sich aus bei Porsche kündigt, lässt seine Kollegen mit Fragezeichen auf der Stirn zurück. Schließlich verlässt er einen der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands, der bei Umfragen meist unter die ersten fünf Plätze gewählt wird, manchmal sogar auf Rang eins landet, wie eine Studie des Marktforschungsunternehmens Statista ergab.

Zieht es Abtrünnige aus dem Stuttgarter Job–Paradies nicht zu BMW, Audi, Google oder Apple, sondern — wie die einstigen aufstrebenden Porsche–Manager Florian Schwarz, 34, und Christian Weber, 35 — gar zu einem kleinen Unternehmen mit nur sechs Beschäftigten, ist das Erstaunen groß, ja sind die Vorgesetzten ein wenig verunsichert. In Gesprächen wollten sie herausfinden, was die aus dem thüringischen Erfurt stammenden und vom Autobauer nach Kräften geförderten Männer das Weite suchen ließ.

Warum sich die Manager verändern wollten

Schließlich waren Schwarz und Weber nach ihren Betriebswirtschaftsstudien dort angekommen, wo so viele autobegeisterte Menschen wie sie hinwollen. „Natürlich haben wir gut verdient bei Porsche“, erkennen sie an. Auch an Wertschätzung hat es nicht gemangelt. Wie lobte Porsche–Personalvorstand Andreas Haffner: „Die Beschäftigten haben in herausfordernden Zeiten Großes bewegt. Es ist Teil unserer Kultur, sie an diesem Ergebnis teilhaben zu lassen.“ So kamen Mitarbeiter zuletzt in den Genuss einer üppigen freiwilligen Sonderzahlung von bis zu 9050 Euro.

Schwarz und Weber entdecken bis heute keinen Kratzer an der Porsche–Welt. Sie schwärmen von dem Unternehmen, das ihnen vor zehn Jahren Einstiegsgehälter gönnte, die in etwa zweimal so hoch waren, als wenn sie in Erfurt bei Firmen eingestiegen wären. Noch heute sagen die Manager: „Und erst die Strahlkraft der Marke, die fast jeder weltweit kennt. Ganz zu schweigen von der Förderung, die wir als Experten für die Beschaffung von Metallteilen erfahren haben.“ Bei Porsche müssen Mitarbeiter nicht zum Vorgesetzten rennen, um bessere Perspektiven aufgezeigt zu bekommen. Führungskräfte werden von sich aus aktiv.

Bestehender Betrieb statt Start–Up

Schwarz und Weber, die seit Schulzeiten Freunde sind und viele Urlaube zusammen verbracht haben, fehlte doch etwas, was ihnen der Sportwagenbauer nicht bieten konnte. Weber, ein schlanker, strukturierter Mann wie Schwarz, sagt: „Wir haben die Freiheit vorgezogen.“ Die beiden wollten raus aus der relativ sicheren Konzern–Welt. Sie wollten der „Komfortzone“ entkommen, um sich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden.

Als Betriebswirte, die gelernt haben, wirtschaftliche Themen nüchtern zu analysieren, spielten sie alle Möglichkeiten durch. Warum nicht ein Start–up in München oder Berlin gründen wie coole Altersgenossen? In den Corona–Jahren hatten sich die Freunde in der Kunst geübt, einen Onlineshop zu gründen und ihn über Wasser zu halten. Schwarz und seine italienische Frau sammelten Erfahrungen damit, sizilianische Keramik zu vertreiben. Weber setzte auf die Haustierliebe der Deutschen und ließ eingesandte Bilder von Hund und Katz auf Handtücher drucken. Sie wollten die Zeit der Pandemie „besser nutzen und nicht dauernd nur Netflix schauen“.

Die schwierige Suche nach der Nachfolge

Doch die Wirtschaftsmänner sind keine Träumer, sondern Risiken abwägende Realisten. Sie wussten um Studien, dass fast 70 Prozent aller Start–ups in den ersten drei Jahren scheitern. Etwas Solideres musste her. Auf der Heimfahrt von Italien nach Deutschland hörte Schwarz einen Podcast über die Möglichkeit, auch kleine Firmen zu übernehmen. Das brachte die Beschaffungsspezialisten auf die Spur. Sie schauten sich auf Internetbörsen für die Unternehmensnachfolge um, im Bewusstsein, dass die Demografie auf ihrer Seite ist. Den Mittdreißigern war ihre gute Position in einer alternden Gesellschaft klar. Schließlich stehen immer weniger junge immer mehr älteren Menschen gegenüber.

Da auch zunehmend Unternehmer ins Rentenalter kommen, aber keinen Nachfolger finden, weil sie kinderlos sind oder ihr Nachwuchs nicht am Familienbetrieb interessiert ist, haben die Porsche–Leute eine Marktlücke gewittert. Das Angebot an Übernahmekandidaten wächst und entsprechend wählerisch konnten sie sein. Nach längerer Fahndung unter etwa 50 Firmen, die dringend Nachfolger suchen, stießen die beiden auf den Augsburger Volker Kagerer, der sich zunächst wunderte, warum „ausgerechnet zwei Porsche–Manager an seinem Handelsbetrieb für Schweißtechnik und entsprechendes Zubehör interessiert sind“.

Die Firma mit der Aufschrift „Fachhandel für die metallverarbeitende Industrie“ und einem breiten Kundenkreis in der Region von Renk über Kuka bis hin zu Segmüller ist im Augsburger Stadtviertel Oberhausen gegenüber der Nachwuchsakademie des FC Augsburg ansässig. Eine Nachbarfirma bietet Bodenbeläge an.

Ein neues Trio für Schweißtechnik

Augsburg–Oberhausen geschieht sicher nicht Unrecht, wenn es als doch eher einfachere, bodenständige Gegend als maximaler Gegensatz zur Porsche–Luxuswelt wirkt. Doch Kagerer, der den Betrieb von seinem Vater abgekauft und keine Kinder hat, wurde nach dem ersten Staunen, „warum die beiden Männer ausgerechnet nach Oberhausen wollen“, nach gut einem halben Jahr mit ihnen einig. „Schwarz und Weber waren von Anfang an meine Favoriten, gerade weil sie das Unternehmen unter dem Namen Kagerer weiterführen wollen.“ Das wäre ganz im Sinne seines Vaters gewesen.

Der Augsburger ist ein bodenständiger Mensch. Mit Wohlwollen blickt er auf seine heutigen Chefs und trägt wie sie das neue dunkelblaue Firmen–T-Shirt mit eigens designtem Zirbelnuss–Logo: „Irgendwann habe ich mich nicht mehr gewundert. Die wollen Unternehmer werden.“ Letztlich hat der 61–Jährige so noch eine Art Söhne bekommen. Er wirkt entspannt: „Das ist doch toll, dass es noch solche jungen Leute gibt, die etwas riskieren.“ Kagerer interpretiert seine neue Rolle pragmatisch. Nach dem Verkauf der Firma an die Ex–Porsche–Manager ist er seine Chefrolle los, sitzt jetzt mit ihnen als Freiberufler in einem Büro und stellt seinen Arbeitgebern Rechnungen für seine weitere Tätigkeit für die Firma im Außendienst. Ist das nicht ein eigenartiges Gefühl?

„Volker“, wie Schwarz und Weber ihn freundschaftlich nennen, scheint gut mit der Situation zurechtzukommen. „Boykottieren bringt nichts, ich passe mich an“, sagt er. Auch wenn er einmal anderer Meinung sei als die beiden, trage er doch ihre Entscheidung am Ende mit. Schwarz und Weber nicken. Für sie war es entscheidend, dass Kagerer „mit seinem Wissen, seiner Erfahrung und seinen Kundenkontakten im Betrieb weiterarbeitet“.

Die erfolgreiche Übernahme

Schnell wird klar: Nicht nur bei Porsche, auch in Oberhausen funktioniert gegenseitige Wertschätzung. Zwei Jahre will der Ex–Unternehmer auf alle Fälle noch mitmischen, vielleicht länger. Dabei gönnt er sich eine Vier–Tage–Woche: „Am Freitag habe ich immer frei.“ Die früher nur knapp bemessenen Auszeiten auf seiner geliebten Insel Mallorca fallen etwas länger aus. Auch das ist ein Stück Freiheit, so wie Schwarz und Weber ihre neue unternehmerische Freiheit jenseits hierarchischer Konzernstrukturen genießen, selbst wenn die Existenz als Selbstständige mit sechs Beschäftigten inklusive Kagerer anstrengend ist.

Dass Schwarz und Weber das Geld für die Übernahme aufbringen konnten, haben sie „in einer risikoscheuen Bankenwelt“ bayerischen Förderstrukturen zur Stützung kleinerer und mittlerer Unternehmen zu verdanken: Sowohl die Bayerische Beteiligungsgesellschaft BayBG als stiller Teilhaber als auch die LfA Förderbank Bayern als Kreditgeber glauben an die neuen Unternehmer.

Mehr Zeit auf Mallorca

Doch viele Firmeninhaber finden keinen Nachfolger. Zahlen des bayerischen Wirtschaftsministeriums zeigen, wie heikel die Lage ist: Demnach ist rund ein Viertel der Unternehmenseigentümer im Freistaat älter als 60 Jahre. Tendenz steigend. Bis 2026 stehen 36.500 wirtschaftlich attraktive Unternehmen mit 618.000 Mitarbeitern zur Übergabe an. Wer Erwerber für sein Unternehmen sucht oder eines kaufen will, kann sich an die Handwerks– wie Industrie– und Handelskammern wenden. Dort findet er oder sie Beratung und den Kontakt zu entsprechenden Nachfolgebörsen.

Karin Bräuer berät Interessierte für die schwäbische IHK. Sie beobachtet: „Das Angebot an Firmen, die zum Verkauf anstehen, nimmt zu, gerade aus den Bereichen Handel, Tourismus, Gastronomie und Industrie.“ Die Expertin sieht ein „erhebliches Gefahrenpotenzial“ für die heimische Wirtschaft, wenn Firmenübernahmen scheitern. Betriebsinhabern rät sie, sich frühzeitig, also schon ab 50 Jahren, Gedanken zu machen, wie es mit dem Unternehmen weitergehen soll: „Bei der Übergabe ist ein Plan erforderlich.“

Kagerer hat das alles hinter sich. Auch wenn der Ex–Chef nicht verrät, mit wie viel Geld er sich den Ausstieg aus dem Unternehmertum versüßen ließ, lässt er durchblicken: „Ich traue den neuen Eigentümern einiges zu.“ Der Augsburger lächelt und meint, Jeff Bezos habe auch erst als Angestellter gearbeitet, bis er sich selbstständig machte und Amazon aus der Taufe hob. Nun müssen die drei Männer, die sich gut verstehen und schon mal zusammen grillen und ein Bier trinken, lachen. Vielleicht gibt sich manch Unternehmerkollege einen Schubs und holt sich rechtzeitig den Rat der Spezialisten in den Wirtschaftskammern ein. Verlängerte Auszeiten auf Mallorca oder anderswo sind sicherlich nicht zu verachten.