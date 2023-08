Schwache Vorgaben drücken den Dax etwas weiter ins Minus

Der Dax hat am Mittwoch seine Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Der deutsche Leitindex gab um 0,17 Prozent auf 15.740,98 Punkte nach. Die Konjunkturschwäche Chinas und die Sorge der Investoren über weiter steigende Zinsen in den USA angesichts recht starker Konjunkturdaten in dem Land drückten weiter auf die Stimmung.

Damit schloss sich der Dax den Kursverlusten im späten Handel an der Wall Street vom Vortag an. Auch an den Börsen in Japan, Südkorea und Hongkong ging es am Mittwoch abwärts.

Der MDax der mittelgroßen börsennotierten Unternehmen sank vor diesem Hintergrund um 0,43 Prozent auf 27.665,59 Punkte. Für den Eurozonen–Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,22 Prozent nach unten.

Die restriktive Zinspolitik habe viele direkte und indirekte Auswirkungen auf die Realwirtschaft, die Preisdynamik und die Finanzmärkte, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow. So sinke die Liquidität, was derzeit zu einigen Verwerfungen in der Immobilienbranche führe.