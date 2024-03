Run auf Bauspardarlehen

Die gestiegenen Zinsen für Immobilienkredite haben im vergangenen Jahr zu einem extremen Anstieg bei Bauspardarlehen geführt. Wie die zum 1. Januar 2023 fusionierte Bausparkasse LBS Süd am Montag mitteilte, stieg die Summe der ausgezahlten Bauspardarlehen 2023 gegenüber dem Vorjahr um knapp das Dreifache auf 1,17 Milliarden Euro. Gegenüber 2021 hat sich der Betrag sogar versechsfacht.

Darin zeigt sich der Nutzen des Bausparens, der mit der abrupten Zinswende wieder in den Fokus gerückt ist: langfristig sichere und günstige Darlehenszinsen. Wer noch einen zuteilungsreifen Bausparvertrag hat, kann jetzt bei der Baufinanzierung davon profitieren. Stefan Siebert

Darlehenszinsen teilweise unter 1,5 Prozent

In den nächsten Jahren werden bei der LBS Süd Jahr für Jahr Bausparverträge mit mehr als fünf Milliarden Euro Bausparsumme in die Zuteilung kommen - und das ganz überwiegend zu einem Darlehenszins von unter drei Prozent, bei klassischen Finanzierungstarifen sogar zu weniger als 1,5 Prozent.

Das Finanzierungsneugeschäft ist wegen der gestiegenen Kapitalmarktzinsen und der damit einhergehenden Zurückhaltung bei Immobilienvorhaben dagegen eingebrochen, und zwar um ein Viertel auf 2,8 Milliarden Euro. Insgesamt haben die Menschen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz 2023 knapp 218.000 Verträge über eine Bausparsumme von 16,4 Milliarden Euro abgeschlossen.

Traditionell ist das Bauspargeschäft stark finanzierungsgetrieben. Zudem gibt es ein starkes Nord-Süd-Gefälle: Bausparverträge sind vor im Süden Deutschlands ein regelmäßiger Baustein in einer Immobilienfinanzierung.

Nach Fusion Nummer zwei in Deutschland

Die LBS Süd ist nach einem langen Fusionsprozess aus dem Zusammenschluss der LBS Südwest und der LBS Bayern hervorgegangen. Das Institut ist mit rund 3,3 Millionen Verträgen und einer Bausparsumme von 160 Milliarden Euro die größte der fünf Landesbausparkassen in Deutschland und hinter Schwäbisch Hall die zweitgrößte Bausparkasse Deutschlands. Aufgrund ihrer Größe gilt die LBS Süd als sogenanntes „signifikantes Institut“ und steht künftig unter der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank EZB.

LBS-Süd-Chef Siebert bezeichnete das vergangene Jahr als „herausfordernd“, was insbesondere mit der Krise am Immobilienmarkt zu tun hat. Zum Zinsanstieg addierten sich nämlich Unsicherheiten über staatliche Förderprogramme, die Energiewende im Gebäudebestand, steigende Baukosten und Bauauflagen als bremsende Faktoren.

Im Resultat waren die Baugenehmigungen im Geschäftsgebiet der LBS Süd im vergangenen Jahr zweistellig rückläufig: in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit einem Minus von einem knappen Drittel und in Bayern mit einem Minus von knapp 25 Prozent. Das vermittelte Objektvolumen in Süddeutschland brach sogar um rund ein Drittel gegenüber 2022 ein.

Immobilienboom dauerhaft vorbei, Fokus auf energetischer Sanierung

Angesichts von mehr als 700.000 fehlenden Wohnungen forderte Siebert die Politik auf, die Wohneigentumsbildung nicht aus den Augen zu verlieren. Die Fokussierung der Bundesregierung auf den Mietwohnungsbau, so der Manager, greife zu kurz. Positiv sei die Anhebung der Einkommensgrenzen bei der Arbeitnehmer-Sparzulage auf jetzt 40.000 Euro für Alleinstehende und 80.000 Euro für Paare.

Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr ist Seibert zufolge „verhalten“. Der teuer erkaufte Immobilienboom sei vorbei und würde absehbar nicht wiederkommen; der Immobilienmarkt kehre zurück zur Normalität. Wachstumsimpulse im Bauspargeschäft kämen vor allem aus der energetischen Sanierung. Dazu ist die LBS Süd eine Kooperation mit mehreren Netzwerken zur Energie- und Förderberatung eingegangen, damit Kunden schneller an Termine kommen – nach Darstellung von Siebert aktuell „ein Engpass“.

Mit Blick auf das aktuelle Zinsniveau und mögliche Zinssenkungen der EZB kündigte Siebert zudem an, die Guthabenverzinsung, die in den vergangenen Jahren bei null oder nur knapp darüber lag, wieder stärker zu berücksichtigen. Aktuell würde das von der Kundschaft aber noch nicht nachgefragt. Klar sei jedoch, dass höhere Guthabenzinsen nur mit höheren Darlehenszinsen einhergingen.