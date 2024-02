Welthandel

Ringen um Einigung hält an: WTO-Tagung verlängert

Abu Dhabi / Lesedauer: 2 min

„Wir sind noch nicht so weit“, räumte WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala am Donnerstag ein. (Foto: Jon Gambrell/AP/dpa )

Es ist die typische Dynamik bei WTO-Konferenzen: Länder halten an einem Nein zur Einigung in einer Frage fest, um in einer anderen etwas herauszuschlagen. Dann geht es in die Nachtsitzung.