Allein an einem weiten Strand, die untergehende Sonne am Horizont, oben auf den Klippen mit Weitblick oder auf einer einsamen Wiese umgeben von dichtem Grün, weit und breit kein Haus. So ähnlich erträumen sich Camper den idealen Urlaub.

Das Reisemobil machts möglich, die noch unberührten Flecken zu erkunden und fernab von Touristenströmen das Gefühl von Freiheit zu genießen. Zumindest theoretisch ist das der Fall.

Wenn auch in Wahrheit der Campingurlaub häufig weniger spektakulär verlaufen dürfte, ein Hauch von Abenteuer und Romantik schwingt doch mit bei dieser Art des Reisens. Davon lebt das Geschäft, so wissen die Aussteller auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit CMT in Stuttgart.

Mehr als 1300 Freizeitfahrzeuge aller Klassen und Kategorien warten hier noch bis zum kommenden Wochenende auf die Besucher und verbreiten mitten im kalten Januar ein Flair von Urlaub und Sonne. Die Reiselust ist geweckt, die Hallen schon am ersten Samstag gut gefüllt.

Erwin Hymer hat das Reisemobil erfunden

Stilvoll reisen ohne Grenzen ist das Motto, unter dem Hymer bei der CMT unter anderem den ML-T 570 auf Mercedes Basis vorstellt. Der Premium-Hersteller aus Bad Waldsee, der für sich in Anspruch nimmt, Erfinder des Reisemobils zu sein, wird auch heute noch praktisch gleichgesetzt mit Campen.

„Wir sind die bekannteste Marke in der Branche“, sagt Hymer-Chef Christian Bauer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ und verweist auf Studien, die das belegen.

Der kompakte 570 soll wendiger sein als der größere Bruder ML-T 580 und bietet, mit entsprechender Ausstattung, Autarkie bis zu zehn Tagen. Dafür sorgen ein großer Wassertank und vor allem ein neues, leistungsfähiges Batteriesystem.

Per App können Abenteuerlustige jederzeit abrufen, wie lange die Batterie noch die Stromversorgung sichert. Wer im Winter unterwegs ist, kann vor der letzten Ski-Abfahrt schon mal das mobile Heim vorheizen. Mit Allradantrieb und Automatikgetriebe sind der Eroberung von fremdem Terrain so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Immer kompakter und immer mehr Technik

Die Freiheit hat ihren Preis. So ein Hymer-Reisemobil ist ab 116.000 Euro zu haben, es können jedoch schnell 146.000 Euro sein, je nach Modell und Ausstattung. Der Trend geht zu kompakteren Fahrzeugen bei gleichzeitig immer höherwertigerer Ausstattung, anspruchsvoller Technik, digitaler Bedienung und schickem Innenleben.

Innenausstattung rückt in den Fokus

Funktional reicht nicht mehr, stylisch soll es sein, heimelig und wohnlich, eben wie zu Hause. Die Innenausstattung rückt deshalb bei der CMT neben der autarken Versorgung stark in den Mittelpunkt. Naturmaterialien wie Bambus oder Schiefer sind ebenso angesagt wie hochwertige Stoffe und Leder.

Auch der Farbton muss stimmen. So wirbt etwa die Hymer-Marke Eriba bei der Vorstellung ihres neuen Camper Vans auf VW-Basis mit „Handtüchern und Kuscheldecken in den passenden Farben“.

Alle diese Ansprüche unter einen Hut zu bringen, macht die Fahrzeuge teuer. Zudem sorgten Lieferengpässe in der Corona-Zeit bei gleichzeitig hoher Nachfrage für den Preisauftrieb. Im Schnitt stiegen die Preise für Reisemobile und Vans in den vergangenen drei Jahren um 20 bis 25 Prozent, so schätzen Branchenkenner.

Auch wer sich unterhalb der Premium-Segmente orientiert, wird für weniger als 70.000 Euro kaum noch fündig. Das Camping-Abenteuer ist schon längst kein Sparurlaub mehr für Familien mit schmalem Budget, sondern zielt auf zahlungskräftiges Publikum.

Individualisten und Familien aus den oberen Einkommensschichten gehören zu den Kunden

Waren es bisher vor allem gut betuchte ältere Paare, die ihre frühen Rentnerjahre reisend und ohne Verzicht auf Komfort genießen wollen, werden die Zielgruppen mittlerweile immer jünger. Individualisten und Familien aus den oberen Einkommensschichten gehören zu den Kunden.

Das belegt eine Studie der Unternehmensberatung Gsr, für die 10.000 Menschen befragt wurden. Demnach finden sich besonders viele Camping-Fans unter Menschen mit einem Nettoeinkommen über 4000 Euro.

„Caravaning ist kein günstiges Reisehobby“, so folgert der Verfasser der Studie, Stephan Lützenkirchen, bei der Auftakt-Pressekonferenz zur Messe.

Vergleichsweise günstig geht es etwa bei der ebenfalls zur Erwin-Hymer-Gruppe gehörenden Marke Dethleffs. Ein Urban Camper, das ist ein Kastenwagen, der sich als Pkw-Ersatz eignet und sich schnell zum Freizeitfahrzeug fürs Wochenende umfunktionieren lässt, gibt es auf Fiat-Basis ab 57.000 Euro.

Für den Camper Van Globetrail auf VW-Basis, der mit allen Schikanen und Acht-Gang-Automatik ausgestattet ist, werden schon 79.000 Euro fällig.

Fahrzeuge werden schwerer

Die Vereinbarung von Abenteuerlust und Bequemlichkeit ist für die Hersteller nicht nur bei der Preisgestaltung eine Herausforderung. Beim Gewicht kommen die Wünsche nach technischer Ausstattung, Komfort und Geländetauglichkeit schnell an physikalische Grenzen.

Mehr Technik und große Wassertanks machen schwer, das muss mit leichteren Materialien ausgeglichen werden.

Führerscheinklassen setzen Grenzen

Der Kampf ums Gewicht hat auch mit den Führerscheinregeln in Deutschland zu tun. Wer noch einen alten Führerschein mit Klasse 3 besitzt, darf Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen fahren.

Für Fahrer, die ihren Führerschein erst 1999 oder später gemacht haben, ist die Lage komplizierter. Ohne zusätzliche Prüfungen ist das zulässige Gewicht auf 3,5 Tonnen begrenzt.

Das ist einer der Gründe, warum das Interesse an den kompakten Camper Vans stetig wächst. Mittlerweile sind 60 Prozent aller verkauften Reisemobile solche Kastenwagen. Häufig gewählte Basis-Modelle sind Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Ford Transit oder VW Crafter.

Zwar liegen die ausgebauten Fahrzeuge in der Regel deutlich unter der Marke von 3,5 Tonnen, doch bei einer vierköpfigen Familie mit Reisegepäck kann es bei einigen Modellen schon knapp werden. Dafür punkten Vans mit ihrer Alltagstauglichkeit und knappen Abmessungen im Straßenverkehr.

Elektro-Camper ist noch Zukunftsmusik

Das Gewicht dürfte künftig eine noch größere Rolle spielen. Es geht um den Spritverbrauch, aber auch um den Elektroantrieb, der möglicherweise in Zukunft auch in Reisemobilen eine wichtige Rolle spielen wird und das Gewichtsproblem deutlich verschärfen dürfte.

Den Camper Van mit E-Antrieb gibt es zwar schon, etwa als ausgebauter Mercedes EQV. Doch in den Messehallen muss man schon danach suchen. Bisher verträgt sich der Batterieantrieb nicht so gut mit dem Traum von der großen Freiheit, was Gewicht, Platz und Reichweite angeht.

Das dürfte sich wohl nicht so schnell ändern, sagen Insider. Der Elektro-Camper bleibt vorerst Zukunftsmusik.