Aussichten

Regierung senkt Konjunkturprognose ‐ Habeck sieht Talsohle

Berlin / Lesedauer: 4 min

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zeigt eine Grafik zur Inflationsrate. (Foto: Michael Kappeler/dpa )

Die aktuelle Herbstprojektion der Bundesregierung stellt die deutsche Wirtschaft in ein gedämpftes Licht. Das liegt einerseits an globalen Spannungen ‐ aber auch an strukturellen Problemen.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 14:38 Von: Deutsche Presse-Agentur