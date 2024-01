Trotz Konsumflaute und Krise hat der Spielehersteller Ravensburger den Umsatz im vergangenen Jahr kräftig um 11,6 Prozent auf 669 Millionen Euro gesteigert. Treiber war das Sammelkartenspiel „Disney Lorcana“.

„Das hat bei den Fans richtig eingeschlagen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Clemens Maier am Vorabend der Spielwarenmesse in Nürnberg. Für 2024 ist Maier vorsichtig optimistisch. Schwung erwartet Maier vom 50-jährigen Jubiläum des Markenzeichens blaues Dreieck.

„Disney Lorcana“ schlägt bei den Fans ein

Das Sammelkartenspiel Lorcana hat Ravensburger mit dem Lizenzgeber Disney entwickelt und im August 2023 auf den Markt gebracht. Das erste Kartenset war bei allen Händlern schon nach wenigen Tagen ausverkauft. „Der Erfolg hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen“, sagte Maier.

Mit dem aufwendig entwickelten Spielkonzept hat der Spielehersteller auf das richtige Pferd gesetzt. In den klassischen Spielwarenmärkten waren die Zahlen international rückläufig, europaweit schrumpfte der Umsatz um fünf Prozent. Dank Lorcana konnte sich Ravensburger von diesem Trend abkoppeln.

Auch ohne das Sammelkartenspiel schneidet Ravensburger besser ab als der Markt, musste jedoch leichte Einbußen hinnehmen. „Gerade vor dem Hintergrund der globalen Wirtschaftslage können wir mit dem vergangenen Geschäftsjahr sehr zufrieden sein“, so Maier.

Keine Kurzarbeit bei Ravensburger

Das erste Halbjahr 2023 war auch für die Ravensburger eine Durststrecke. Die Produktion wurde in den drei eigenen Werken heruntergefahren.

„Wir konnten die Zeit mit dem Abbau von Überstunden überbrücken und mussten keine Kurzarbeit einsetzen“, erklärte Finanzvorstand Hanspeter Mürle. Das Unternehmen habe zudem mit einem „effizienten Kostenmanagement erfolgreich gegengesteuert“, so Mürle.

Gut verkauft haben sich in den klassischen Segmenten etwa „Malen nach Zahlen“, das Lernspiel Tiptoi, das Familienspiel Memory oder das prämierte Party-Kartenspiel „That´s not a hat“.

Zweistelliger Millionenbetrag für die Entwicklung

Mit dem Einstieg in den Sammelkartenmarkt hat der Hersteller von Familien- und Kinderspielen Neuland betreten. Über zwei Jahre haben die Experten gemeinsam mit dem Lizenzgeber Disney an Lorcana getüftelt und einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. „Wir haben noch nie so viel in ein einzelnes Produkt investiert“, sagte Maier.

Zielgruppe von Sammelkarten sind in erster Linie erwachsene Hobbyspieler. Damit hat sich Ravensburger auch neue Vertriebskanäle abseits des klassischen Facheinzelhandels erschlossen. Sammelkarten werden vor allem über so genannte Gamer Stores vertrieben.

Sorgen macht die Galeria-Pleite

Zum Ergebnis machte Maier keine Angaben. Sein Ausblick auf 2024 blieb vage. „Wir gehen davon aus, dass wir ein ordentliches Wachstum haben werden.“ Sorgen macht Maier das Händlerumfeld, weil immer mehr Facheinzelhändler aufgeben. Auch durch die Pleite des Warenhauskonzerns Galeria-Kaufhof würden Verkaufsflächen wegfallen.