Raus aus der Spielsucht-Hölle: So will ein Start-up helfen

Spielsucht kann jeden treffen. „Meine Mandanten kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten und allen denkbaren Berufen. Ich betreute bereits Handwerker, Steuerberater, Lehrer, Fußballprofis“, sagt Marc Ellerbrock, Rechtsanwalt in Markdorf (Bodenseekreis).

Der Anwalt hat das Start-up „Zockerhelden“ gegründet, das im Auftrag von (ehemaligen) Glücksspielsüchtigen gegen illegale Anbieter klagt, um verlorenes Geld zurückzuholen. Partner des Projekts ist der ehemalige Sportmoderator Werner Hansch, der früher selbst spielsüchtig war.

„Werner ist, wie er selber immer sagt, für die Seelen zuständig. Er spricht auf Wunsch mit den Betroffenen und schildert ihnen seine eigene Lebens– und Leidensgeschichte und wie er seine Spielsucht überwunden hat“, erklärt der Rechtsanwalt und ergänzt: „Er versucht den Betroffenen auch die Notwendigkeit klarzumachen, sich in professionelle Behandlung zu begeben.“ Der 84–Jährige sei davon überzeugt, dass nur dieser Weg aus der „Spielsuchthölle“ führe.

Viele Online–Casinos waren ohne Lizenz

Anwalt Ellerbrock hilft den Betroffenen mit juristischen Mitteln. Dies sei möglich, weil die Onlinebetreiber, also Casinos und Anbieter von Poker und Sportwetten, lange Zeit nicht über die erforderliche deutsche Lizenz verfügten. Deren Angebot sei bis zur Erteilung einer deutschen Lizenz illegal gewesen, bei Sportwettenanbietern meistens bis Ende 2020, bei Casinos und Pokeranbietern meist bis Ende 2022.

Diese Glücksspielsucht schlägt eine Schneise der Verwüstung durch die Gesellschaft. Marc Ellerbrock

Online–Spieleinsätze, die von Deutschland aus frühestens vor zehn Jahren getätigt wurden, können zurückgefordert werden. Im Schnitt hätten seine Mandanten rund 30.000 Euro verloren, sagt Ellerbrock. „Der höchste Verlustbetrag eines Mandanten beläuft sich auf knapp eine Million Euro, entstanden bei verschiedenen Online–Casinos.“

Chancen auf Rückerstattung groß

Bislang habe er keinen Fall verloren, erzählt Ellerbrock. Das heißt aber nicht, dass sich die Wettanbieter nicht juristisch wehren, ganz im Gegenteil. „Man kann schon sagen, dass sie sehr teure Kanzleien beauftragen.“

Während bei Online–Casinos mittlerweile nach deutscher Rechtsprechung unstrittig sei, dass ein Rückerstattungsanspruch besteht, sei es bei Sportwetten noch umstrittener — also Rechtsstreitigkeiten mit großen Anbietern wie Tipico oder Bwin. „Da geht es ziemlich hin und her, mit unterschiedlichen Rechtsauffassungen, die sich aber nach meiner Beobachtung gerade eindeutig zugunsten der Spieler verschieben.“

Der Deutsche Online Casinoverband (DOCV) teilt auf Anfrage mit, man äußere sich nicht zu laufenden Gerichtsverfahren. Bislang ist das Geschäft mit dem Glücksspiel für Onlineanbieter jedenfalls lukrativ. Mehr als zehn Milliarden Euro setzten Glücksspielbetreiber im Jahr 2021 um, wie aus dem Jahresreport der Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder hervorgeht.

Die ausbezahlten Gewinne sind dabei bereits abgezogen. Mehr als drei Viertel des Volumens entfiel auf stationäre Anbieter, Onlineanbieter setzten rund 2,3 Milliarden oder ein knappes Viertel um, Tendenz steigend. Der Schwarzmarkt hatte einen Anteil von 740 Millionen Euro beziehungsweise sieben Prozent.

Immer mehr Glücksspielsüchtige

Laut Studiendaten der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gibt es in Deutschland rund 430.000 Menschen, die süchtig nach Glücksspiel sind oder zumindest ein problematisches Glücksspielverhalten aufweisen. Und es werden mehr, das zeigt zumindest der Blick in die nationale Spielersperrdatei. Anfang Mai waren darin laut Daten, die dem Redaktions–Netzwerk Deutschland vorliegen, rund 192.600 Personen eingetragen und damit viermal so viele wie zweieinhalb Jahre zuvor.

Während es immer mehr Glücksspielsüchtige gibt, habe der Glücksspielstaatsvertrag von 2021 den Zugang zu Onlinespielen erleichtert, nicht erschwert, sagt Anwalt Ellerbrock. „Meines Erachtens lässt der Staat seine Schutzpflichten hier sträflich schleifen. Er unternimmt nichts, ganz im Gegenteil, der Zugang wird leichter. Es ist immer leichter, sich auf diesem Weg für immer und ewig zu ruinieren.“

Verband mit Glücksspielstaatsvertrag glücklich

Der Deutsche Online Casinoverband sieht das anders. „Wir begrüßen die Einführung des Glücksspielstaatsvertrags ausdrücklich. Längst überfällig, ermöglicht er legales und unter klaren Schutzmaßnahmen betriebenes Online– Glücksspiel in Deutschland und ebnet damit die richtige Richtung“, teilt der Verband mit, dessen Mitglieder nach eigenen Angaben über eine in Deutschland gültige Lizenz für das Veranstalten von virtuellen Automatenspielen und Online–Poker verfügen. Der Online–Glücksspielmarkt sei ein „dynamischer“ Markt und bedürfe einer „dynamischen Regulierung“. „Bislang stehen die Regulierungen des Staatsvertrags diesen Zielen entgegen und Detailregelungen erschweren die Verdrängung des Schwarzmarktes.“

„Der DOCV nimmt seine Verantwortung im Bereich des Spielerschutzes und der Prävention von Glücksspielsucht sehr ernst“, betont der Verband. Dies geschehe unter anderem durch die Weiterentwicklung eines Monitoring–Systems, um eine mögliche Spielsucht frühzeitig zu erkennen. „Die DOCV–Mitglieder arbeiten stetig daran, die eigenen Spielerschutzsysteme laufend weiterzuentwickeln und können dabei auch auf ihre internationale Erfahrung zurückgreifen“, teilt der Verband mit.

Des Weiteren unterstütze der DOCV die Bekämpfung von nicht–lizenzierten Anbietern. „Wir informieren Behörden aktiv über illegale Anbieter.“ So schaffe man eine „sicherere Umgebung“ für Spieler. Der DOCV trage gemeinsam mit anderen Glücksspielverbänden zur Finanzierung der Glücksspielsucht–Telefonberatung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bei. Diese Hotline bietet Betroffenen und ihren Angehörigen eine erste Anlaufstelle und Unterstützung bei Fragen und Problemen im Zusammenhang mit Glücksspielsucht.

Sucht, die „auch Familien zerstört“

Wie verheerend Glücksspielsucht für die Betroffenen sein kann, weiß Anwalt Ellerbrock. Er erinnert sich an Fälle, die ihn auch persönlich berührt haben. Dabei habe die Glücksspielsucht „eine wirtschaftliche Existenz und teilweise auch Familien zerstört“. Er sagt: „Diese Glücksspielsucht schlägt eine Schneise der Verwüstung durch die Gesellschaft.“ Man sehe es nur nicht, weil die Betroffenen nicht darüber sprächen. „Wer ein Alkoholproblem hat, fällt irgendwann auf. Der Glücksspielsüchtige fällt nicht auf, ganz lange nicht, bis sein Geld alle ist und er mit seinen Lügen am Ende ist. Und das ganze Ausmaß des Desasters, das sich anbahnt — auch dadurch, dass Sportwetten im Fernsehen und bei Fußballvereinen gesellschaftsfähig gemacht werden — werden wir erst in Jahren sehen.“