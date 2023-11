Der in Schwierigkeiten geratene Batteriehersteller Varta aus Ellwangen kommt mit der Restrukturierung seiner Geschäftsaktivitäten voran. Mit der Vorlage der Drittquartalszahlen am Dienstag gab das Unternehmen auch einen Überblick über den Stand der Personalmaßnahmen, die Varta auf Druck der kreditgebenden Banken ergreifen musste.

Demnach sind aktuell etwa drei Viertel der geplanten rund 800 Stellen weltweit abgebaut worden. Das sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Zum 30. September beschäftigte Varta weltweit noch 4049 Mitarbeiter; vor Jahresfrist waren es noch 4577.

Kurzarbeit in Nördlingen beendet

Mehr als die Hälfte der Stellen, die abgebaut werden sollen, betreffen dabei Deutschland ‐ vor allem das sogenannte Varta-Dreieck Ellwangen, Nördlingen und Dischingen. Zu den Maßnahmen, die Varta dabei ergreift, gehören das nicht-verlängern befristeter Arbeitsverträge, Fluktuation und ein Abfindungsprogramm am Standort Ellwangen, durch das 88 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen.

Die Kurzarbeit am Standort Nördlingen, wo Varta unter anderem kleinformatige Lithium-Ionen-Knopfzellen baut (Coinpower), die in sogenannten Wearables wie kabellosen Ohrhörern zum Einsatz kommen, ist Ende September ausgelaufen. Seit Dezember 2022 waren in diesem Bereich bis zu 500 Mitarbeiter in Zwangspause.

„Unsere Maßnahmen greifen. Wir haben effektiv Kosten gesenkt“, sagte Varta-Vorstandssprecher Markus Hackstein am Dienstag. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Bäume für Varta noch nicht wieder in den Himmel wachsen.

Umsatz- und Ergebnisprognosen stehen

Die zum Halbjahr reduzierte Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr bestätigte Varta zwar. Demnach sollen 2023 Erlöse von 820 Millionen Euro (2022: 807 Millionen Euro) und ein bereinigter operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 40 Millionen und 60 Millionen Euro (2022: 70 Millionen Euro) erzielt werden. Auch an der Umsatzprognose für 2024 wurde nicht gerüttelt („mindestens 900 Millionen Euro“).

In einzelnen Segmenten, insbesondere im einst so prächtig wachsenden Geschäft mit Coinpower-Zellen, bleibt das Umfeld jedoch schwierig ‐ mit den entsprechenden Auswirkungen auf das Zahlenwerk. So erzielte Varta von Januar bis September 2023 Umsätze von 554 Millionen Euro und wies ein bereinigtes Ebitda von 23 Millionen Euro aus. Unter dem Strich explodierte der Verlust allerdings auf 116 Millionen Euro, womit die Eigenkapitalquote auf nur noch 15 Prozent zusammengeschmolzen ist.

Verzögerungen bei Gigawattfabrik

Zudem kommt das Unternehmen mit der Inbetriebnahme seiner Gigawattfabrik für Energiespeicher in Neunheim bei Ellwangen offenbar nicht so schnell voran wie geplant. Ursprünglich hieß es, dass im Sommer der Startschuss für die Produktion erfolgen soll. Ab dem vierten Quartal wollte Varta bereits eine Produktionsleistung von aufs Jahr gerechnet etwa 500 Megawattstunden erreichen. Nun hieß es, dass der Start der Produktion erst „zum Jahreswechsel“ erfolgen soll.

Varta will dort Energiespeicher für Privathaushalte bauen und vom rasanten Wachstum auf dem Heimspeicher-Markt profitieren. In der Endausbaustufe, die Varta spätestens Anfang 2025 erreichen will, sollen in Neunheim auf gut 5000 Quadratmetern Fläche bis zu 100.000 Energiespeichersysteme pro Jahr produziert werden. Bei einer durchschnittlichen Leistung von zehn Kilowattstunden pro System entspräche die Produktionsleistung dann mehr als einer Gigawattstunde pro Jahr.