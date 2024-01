Bauernproteste

Protestteilnehmer von Auto erfasst: Verfahren eingeleitet

Friesoythe / Lesedauer: 1 min

Trecker bei einer Kundgebung in Kiel. In Niedersachsen gibt es bei einer Blockade einen Schwerverletzten. (Foto: Christian Charisius/dpa )

Überall in Deutschland gehen an diesem Montag die Bauern auf die Straße. In Niedersachsen gibt es bei einer Blockade laut Polizei einen Schwerverletzten.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 12:37 Von: Deutsche Presse-Agentur