Preisaktion bei Discounter Penny löst geteiltes Echo aus

Die Aktionswoche des Discounters Penny mit „wahren Preisen“ für einige Produkte trifft auf Zustimmung und Kritik. So fordern etwa der Bund Umwelt und Naturschutz und der Bundesverband der Verbraucherzentralen, das Problem der verdeckten Umweltkosten bei der Lebensmittelproduktion müsse endlich konsequent angegangen werden.

Für die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ist die Aktion von Penny hingegen ein „reiner PR–Gag“. In den sozialen Netzwerken gibt es indessen viele kritische Kommentare von Verbrauchern bis hin zum Boykottaufruf.

Penny hat für neun Produkte die Umweltschäden in die Preise einrechnen lassen

Seit Montag verlangt der Discounter Penny für neun seiner mehr als 3000 Produkte eine Woche lang die „wahren Preise“. Das ist angeblich der Betrag, der bei Berücksichtigung aller durch die Produktion verursachten Umweltschäden eigentlich berechnet werden müsste. Die Produkte vom Käse bis zum Wiener Würstchen werden dadurch um bis zu 94 Prozent teurer, wie die Handelskette mitteilte. Die Mehreinnahmen will die zur Rewe–Gruppe gehörende Kette für ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum spenden. Der Händler will mit dem Schritt nach eigenen Angaben mehr Bewusstsein für die Umweltbelastungen durch die Lebensmittelproduktion schaffen.

Penny arbeitet für die Aktion mit der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Greifswald zusammen. Bewertet wurden unter anderem Umweltschäden durch Ressourcenverbrauch, Schadstoffausstoß und Treibhausgasemissionen.

Nutzer wollen nicht umerzogen werden

Doch nicht bei allen Verbrauchern kommt die Aktion gut an. Auf dem in X umbenannten Twitter–Kanal hagelte es unter PennyNeinDanke Kritik. Der Discounter wolle die Kunden „umerziehen“, so der Tenor. Die „wahren“ Preise werden von einigen als „Mondpreise“ bezeichnet oder als „reiner Fantasieaufschlag“. Einige empören sich, dass Penny gerade jetzt in Zeiten hoher Inflation zusätzlich die Preise erhöht. Einige Nutzer sehen darin gar einen „Testlauf“, um die Preise weiter in die Höhe zu treiben.

Bauer Willi kritisiert „Greenwashing“ und „Bauernbashing“

Der bekannte Agrarblogger Bauer Willi nennt die Aktion „Greenwashing vom Feinsten“ und „Bauernbashing“. Er kritisiert unter anderem „Was in den ,wahren Kosten’ beispielsweise nicht enthalten ist: Die Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen durch rund 2100 Penny–Märkte mit ihren Parkplätzen.“

Die Reaktion der Verbraucher sei auch Teil des Experiments, sagen die Forscher. „Wenn das Ergebnis ist, dass so gut wie niemand die verteuerten Produkte kauft, dann ist das wissenschaftlich für sich schon ein interessantes Ergebnis“, sagt Wirtschaftswissenschaftler Tobias Gaugler.