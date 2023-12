Paukenschlag bei Schuler

Überraschender Chefwechsel: Schuler-Vorstandsboss Domenico Iacovelli verlässt den Pressehersteller zum Jahresende. Darauf hätten sich der Andritz-Aufsichtsrat und Iacovelli selbst „in beiderseitigem Einvernehmen“ geeinigt, wie es in einer Pressemitteilung des Göppinger Unternehmens heißt.

Warum es so plötzlich zu Trennung kommt, wollte ein Schuler-Sprecher auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht sagen. Iacovelli verlässt das Unternehmen, das auch einen Standort im oberschwäbischen Weingarten hat, bereits zum 31. Dezember 2023.

Der Vorstandsvorsitzende von Andritz, Joachim Schönbeck, wird innerhalb der Andritz-Gruppe den Geschäftsbereich „Metals“, dem Schuler angehört, ab 1. Januar 2024 übernehmen, heißt es. Der 5000 Mitarbeiter zählende Pressehersteller ist Teil des Technologiekonzerns Andritz mit Sitz im österreichischen Graz. Andritz ist unter anderem in Ravensburg vertreten, wo der Konzern Komponenten für Wasserkraftwerke herstellt.

Iacovelli will sich „neuen Aufgaben“ widmen

Iacovelli hatte Schuler seit dem Jahr 2018 geleitet. „Wir haben in den vergangenen Jahren der Transformation ein neues, starkes und innovatives Schuler aufgebaut“, wird der scheidende Boss in einer Pressemitteilung zitiert.

„Wir danken Domenico Iacovelli herzlich für sein Engagement und seine hervorragenden Leistungen, insbesondere bei der erfolgreichen Restrukturierung des Schuler-Konzerns, der strategischen Entwicklung der Batterietechnologie für die Elektrofahrzeugindustrie und dem Einstieg von Andritz in den Markt für grünen Wasserstoff“, sagt Andritz-Chef Schönbeck.

„Herr Iacovelli will sich in Zukunft neuen Aufgaben widmen“, teilt der Schuler-Sprecher auf Nachfrage mit. Wie diese neue Aufgabe aussehen wird und wo diese ist, will er jedoch nicht sagen. Iacovelli hinterlasse ein Unternehmen, das über einen soliden Auftragsbestand verfüge und für Wachstum gut gerüstet sei.

Erst jüngst Rekord beim Auftragseingang gemeldet

Seit der Komplettübernahme durch die Andritz-Gruppe 2020 verzichtet Schuler auf die Veröffentlichung eigener Kennzahlen. Diese fließen bei Andritz in den Geschäftsbereich „Metals Forming“ ein. Dieser hatte im Jahr 2022 insgesamt einen Auftragseingang von 2,0 Milliarden Euro vorzuweisen und einen Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Euro erzielt.

Auch im laufenden Jahr sollte er weiter wachsen. Dem Vernehmen nach macht Schuler etwa 70 Prozent von „Metals Forming“ aus. Schuler befand sich längere Zeit in der Krise, sieht sich inzwischen aber wieder zurück in der Erfolgsspur. Erst im September haben die Verantwortlichen mit 1,3 Milliarden Euro einen neuen Rekord beim Auftragseingang gemeldet.

Überraschend kommt die Trennung allemal - insbesondere vor diesem Hintergrund.